Der Meister des Balletts

Britisches Qualitätskino, inszeniert von einem internationalen Star: Ralph Fiennes, ein Mann, der wie Landsmann und Kollege Kenneth Branagh auf der Bühne ebenso zu überzeugen weiß wie auf der Leinwand. „Nurejew – The White Crow“ ist eine Künstlergeschichte, eine Selbstfindungsgeschichte. An Bord der Transsibirischen Eisenbahn führt diese im März des Jahres 1938 zunächst. Die Waggons sind überfüllt. Eine Sitzreihe ist mit einer Decke abgehängt. Eine Frau liegt in den Wehen, bringt einen Jungen zur Welt: Rudolf Nurejew, der zum bestimmenden Balletttänzer des 20. Jahrhunderts werden wird – ewig in Bewegung, ruhelos, was zu seinem ungewöhnlichen Geburtsort irgendwo in der Nähe von Irkutsk passt.

Unter Beobachtung des KGB

Dann Paris im Mai 1961. Die Hochphase des Kalten Krieges. Das Kirow-Ballett gastiert in der Seine-Metropole. Nurejew (Oleg Ivenko) ist Mitglied der Compagnie. Mit dabei der KGB-Agent Strischewsky (Alexey Morozov), der die Truppe begleitet und sein Augenmerk vor allem auf den halsstarringen jungen Tänzer richtet. Der will die Welt kennenlernen, das Dasein genießen und frei sein. Früh morgens besucht er den Louvre, um sich alleine Jean-Louis Géricaults berühmtes Gemälde „Das Floß der Medusa“ anzusehen, die Nächte vertreibt er sich mit der Chilenin Clara Saint (Adèle Exarchopoulos) in Jazz-und Nachtclubs.

Eine Künstlerbiographie, nahe an den Fakten angesiedelt, fußend auf dem sorgfältig recherchierten Drehbuch des renommierten Theaterautors David Hare („Der Vorleser“). Dieser beleuchtet die Schlüsselmomente im Leben des Titelhelden, der die männliche Rolle im Ballett neu definierte. „Männer standen nur da und taten nichts, die Frauen machten Sätze, Sprünge und Drehungen. Ich habe mich bei den Frauen bedient“, erklärt er Clara, der Verlobten des Sohnes des damaligen französischen Kulturministers André Malraux. Ihr wird, als er später am Flughafen Le Bourget Asyl beantragt, ein wichtiger Part zufallen. Die weltgewandte junge Frau, ideal besetzt mit der ausdrucksstarken Exarchopoulos („Blau ist eine warme Farbe“), ist fasziniert von Nurejews Präsenz und Charisma, bekommt aber auch regelmäßig dessen Stimmungsschwankungen zu spüren.

Viel Wert auf Kostümbild gelegt

Vor und zurück in der Zeit springt die Handlung. Schwarzweiß-Rückblenden führen in Nurejews bettelarme Kindheit. Man erfährt vom parteitreuen Vater, der die Karriereträume seines Sohnes ablehnt, der liebevollen Mutter, die ihn bei seinem Ansinnen nach besten Kräften unterstützt. Seinem Ziel kommt er 1955 einen großen Schritt näher, als er am Choreographischen Institut Leningrad aufgenommen wird. 17 Jahre ist er da schon, viel zu alt eigentlich. Doch der legendäre Ballettmeister Alexander Iwanowitsch Puschkin, zurückhaltend, fast demütig gespielt von Fiennes, nimmt ihn unter seine Fittiche. Wie besessen beginnt Nurejew zu üben, macht die Zeit wett, die er gegenüber den Mitschülern verloren hat. Als er sich einen Fuß bricht, nehmen ihn die Puschkins bei sich auf. Rudolfs Krankenlager und das Ehebett trennt nur ein Paravent. Bald verfällt Gattin Ksenija (Chulpan Khamatova) dem bisexuellen Logiergast und beginnt eine Affäre …

Ein tadelsfrei umgesetztes Biopic, unaufgeregt erzählt, von Kameramann Mike Eley („Die Frau, die vorausgeht“) liebevoll fotografiert. Viel Wert hat man auf Kostümbild und Produktionsdesign gelegt, ein nostalgisches Flair durchweht den Film. Wer mag, kann in der Figur des Puschkin ein Spiegelbild des Regisseurs erkennen, der mit bedächtiger Ruhe seinen Protagonisten aufbaut, den ukrainischen Ballettgranden und Kinonewcomer Ivenko zum perfekten Wiedergänger Nurejews formt. Zugleich entsteht ein atmosphärisch dichtes Bild jener politisch aufgeladenen Tage, die durchaus Parallelen zum Hier und Heute aufweisen. Was das Werk zum spannenden Thriller macht, mit einem unbeugsamen Außenseiter, in der Heimat „weiße Krähe“ genannt, der selbstbestimmt handeln will.

Info: Filmstarts der Woche: morgenweb.de/kino

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.09.2019