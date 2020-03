Derbheit, Laster, Tiefsinn

Der Autor junger Menschen schlechthin ist Hermann Hesse längst nicht mehr. Gelesen wird er freilich noch, nicht zuletzt als Schullektüre. Und dass er nicht in Vergessenheit gerät, dafür sorgen auch Theater mit ihrer Vorliebe für die Dramatisierung klassischer Romane. Nun nimmt sich Hesses Erzählung „Narziss und Goldmund“ eine deutsch-österreichische Kinoproduktion an. Mit Erfolg? Die größte Schwierigkeit liegt hier im Buch selbst begründet, in seiner Anlage.

Hesse schrieb eine Bildungsgeschichte zweier eng befreundeter Männer; als Klosterschüler des Mittelalters finden sie zueinander, wobei der eine, Narziss, älter ist und als Mentor fungiert. Hesse verteilt auf zwei Personen, was als Anlage in jedem Einzelnen liegt und dort seine Spannung entfaltet. Der eine denkt viel, lebt asketisch seine Gottesliebe, achtet die Weisheit der Bücher; der andere, Goldmund, bekommt im Kloster alsbald keine Luft mehr und sucht das pralle Leben.

Innere Konflikte

Die Homoerotik, die hier in der Luft liegt, deutet auch die Verfilmung von Stefan Ruzowitzky nur an. Und naheliegenderweise steht der von Jannis Niewöhner charmant und athletisch verkörperte Goldmund auch im Film mehr im Zentrum. Der hagere Narziss (Sabin Tambrea) gibt nun mal nicht so viel her, was sich sinnlich erfahrbar machen und gut bebildern ließe. Die Mimik bezeugt innere Konflikte, die ihm die Entsagung bereitet. Ansonsten müssen gregorianische Gesänge, dampfende Weihrauchfässer, dunkle Klosterstuben und in Kutten gekleidete Mönche mit Tonsur im Wesentlichen ausreichen. Daneben bezieht das Klosterleben seine (magere) Spannung hier aus einem Konflikt zwischen dem alsbald zum Abt beförderten Narziss und dem strengen Bruder Lothar (André Hennicke).

Künstlerisches Talent

Dagegen Goldmund: Er verdingt sich als Schreiber und Lehrer bei einem Fürsten (Matthias Habich), fällt aber in Ungnade, weil die Töchter sich von dem Jüngling zu sehr angezogen fühlen; er schweift umher, wird Lehrling eines Bildhauers (Uwe Ochsenknecht), entdeckt sein Talent zur Kunst, verscherzt es sich aber auch hier, diesmal weil er die Tochter des Hauses verschmäht.

Stattdessen verliebt er sich in die hübsche Magd Lene (Henriette Confurius) und reißt mit ihr aus; sie wird schwanger, doch da zeigt das Leben seine hässliche Fratze: Ein Pestkranker stellt Lene nach und steckt sie an. Goldmund macht noch weitere Erfahrungen mit der Krankheit, schlägt sich als Söldner durch und erlebt auch Pogrome an Juden mit.

Als er eine der Fürstentöchter wiedertrifft, die nun als Malerin ebenfalls künstlerisch tätig ist, kommen sich die zwei wieder näher – doch ihr Mann bemerkt es, misshandelt Goldmund, was nur der zufällig im Haus weilende Narziss beenden kann. So kommen die beiden wieder zusammen – und Goldmund erhält die Chance, fürs Kloster einen kunstvollen Altar zu schaffen. Überhaupt die Kunst: Dieses Thema schwebt ebenso über allem wie dasjenige der Mutterrolle. Goldmunds Vater hatte ihn nämlich früh verstoßen, weil er angeblich nach der lebensfrohen Mutter geriet. Tiefenpsychologische Fragen haben Hesse eben stark interessiert. Eine Verfilmung macht aber auch dies nicht unbedingt leichter.

Man findet hier einige starke Kinomomente und viel konventionelles filmisches Handwerk: Großaufnahmen, malerische Landschaften, Rückblenden und ja: Mittelalterfilmfolklore mit rohem Essgebaren, allerlei Derbheiten, Jahrmärkten, schmutzigen Menschen mit struppigem Haar. Die Geschichte geht auf und wird zu Ende geführt, aber selten packt sie einen wirklich. Die schauspielerischen Leistungen sind souverän; auch einige Fingerzeige auf unsere Gegenwart werden bemerkbar, denn beispielsweise Gewalt in Beziehungen, Antisemitismus oder religiösen und anderen Fanatismus gibt es leider noch immer.

Als Drehbuchautor und Regisseur trifft der österreichische Oscar-Preisträger Ruzowitzky („Die Fälscher“) in seiner zuweilen recht freien Adaption den Kern der Geschichte; er zeigt Sinn für episches Erzählen, Spannungsbögen und Situationskomik, aber etwas kraftlos wirkt das Ganze doch. In Sachen Kloster- und Mittelalterfilm bleibt jedenfalls Jean-Jacques Annauds „Der Name der Rose“ (1986) weiter das Maß der Dinge. Da es Hesse und mit ihm Ruzowitzky indes erkennbar um Überzeitliches geht, wiegen die Einwände nicht allzu schwer. Und tatsächlich ist die Spannung zwischen Sinn und Sinnlichkeit, Geist und Leben ja nicht nur ein Thema für die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo sie neben Hesse etwa auch Thomas Mann beschäftigt hat.

