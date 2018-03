Die begrabene Zeit

Anzeige

Die beeindruckende Dokumentation „Über Leben in Demmin“ verknüpft Interviews über die Vergangenheit mit Bildern vom alljährlichen Aufmarsch rechter Gruppen am 8.Mai, die das Geschehen in ihrem Sinne instrumentalisieren. Die „Trauerveranstaltung“ ist schon auf Jahre im Voraus angemeldet. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot an.

Regisseur Martin Farkas ist von Hause aus Kameramann, das merkt man seinem Werk deutlich an. Die Bilder sagen immer etwas mehr als die Interviewpartner, manchmal konterkarieren sie die Aussagen sogar. Es kommen Vertreter jedweder Gesinnung zu Wort, die bis zum Abspann namenlos bleiben.

Das Gesagte wird nicht kommentiert, damit sich jeder Zuschauer selbst eine Meinung bilden kann. Am Ende haben sich auch jene älteren Leute die Last von der Seele geredet, die sich anfangs noch sträubten. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Der Kinogänger wird ihre erschütternden Berichte lange nicht vergessen. Genau das ist das Ziel dieses Filmes.

