Die Gegensätze von Stadt und Land

Anzeige

Wer „Willkommen bei den Sch’tis“ mag, könnte auch diesen Film mögen: In „Die Pariserin: Auftrag Baskenland“ verschlägt es die Großstädterin Sibylle aus beruflichen Gründen in eine Region Frankreichs, von der sie bisher nicht viel gehalten hat –- das Baskenland. Doch wie sich herausstellt, ist es dort nicht so übel wie gedacht und auch eine Romanze lässt nicht lange auf sich warten.

Nach diesem Schema gibt es inzwischen mehrere Komödien. Auch die Komödie „Willkommen im Süden“ (2010) drehte sich um die Klischees verschiedener Landesteile, in dem Fall in Italien. „Die Grundidee des Drehbuchs war tatsächlich, den Gegensatz zwischen zwei Lebensarten zu zeigen, basierend auf den Unterschieden zwischen einer Pariserin und eines Provinzlers, für den die Wurzeln seiner Herkunft sehr viel bedeuten“, erklärte Regisseur Lodovic Bernard in einem Interview des Verleihs. „Durch das Darstellen der Gegensätze zweier offensichtlich so unterschiedlicher Regionen gelangt man in einen Bereich, der auf wunderbare Weise dramatisch wie komisch zugleich ist.“

Unterhaltsam ist „Die Pariserin: Auftrag Baskenland“ tatsächlich – nicht zuletzt wegen teils absurder Abenteuer, die Sibylle mit den Dorfbewohnern erlebt. Eigentlich ist die schöne Pariserin aber zum Arbeiten ins Baskenland gekommen. Sie soll einen Familienbetrieb aufkaufen, um ihn in einen Supermarkt zu verwandeln. Doch die Dorfbewohner sind widerspenstig – allen voran der gutaussehende Neffe Ramunxu des Geschäftsinhabers.