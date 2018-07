Die Legende von Jan und Jule

Anzeige

Jan (Anton Spieker) hätte das Stipendium wirklich dringend benötigt. Aber unmittelbar vor den Semesterferien platzt der Traum des angehenden Politikwissenschaftlers. Nun macht er sich auf den Weg, seinen leiblichen, ihm unbekannten Vater im Norden Spaniens zu besuchen. Auf einem Parkplatz spricht er Jule (Mala Emde) an, die ihr prähistorisches Wohnmobil (Modell 303) für eine Fahrt vorbereitet.

Die junge Frau ist 24, genau wie Jan, und noch ein Stückchen verzweifelter. Sie hat ihre Biochemieprüfung versemmelt und trägt unter ihrem Herzen ein neues Leben, über dessen Schicksal noch nicht entschieden ist. Jule will ihren Freund im fernen Portugal die Nachricht persönlich überbringen. Gern nimmt sie den sympathischen Jan ein Stück weit mit. Der schneidet aber rasch ein heikles Thema an und wird von Jule prompt wieder auf die Straße gesetzt. Aber bekanntlich trifft man sich immer zweimal im Leben. Als Jule am nötigsten Unterstützung braucht, ist Jan wieder zur Stelle. Das sichert ihm endgültig die Mitfahrgelegenheit.

Die Route führt von Berlin über Belgien und Frankreich nach Spanien und schließlich weiter nach Portugal. Reichlich Zeit für die Protagonisten, um konträre Ansichten über Gott und die Welt auszutauschen.