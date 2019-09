Die letzten Jahre von Yves Saint Laurent

Das Leben von Yves Saint Laurent fasziniert auch noch über zehn Jahre nach seinem Tod. Immerhin galt der französische Modeschöpfer als Revolutionär des Modedesigns und war ein gefeierter Star. Nun kommt ein Dokumentarfilm in die Kinos, der intime Einblicke in die Jahre vor seiner allerletzten Modenschau ermöglicht. Darüber hinaus zeichnet „Celebration“ ein ungeschöntes Bild von Saint Laurent und seinem Partner Pierre Bergé.

Lange war unklar, ob es dieser Film je in die Kinos schaffen würde. Er wurde zwar bereits 2007 auf der Berlinale uraufgeführt, doch Pierre Bergé ließ die Veröffentlichung danach verbieten, bis kurz vor seinem Tod 2017. Wer „Celebration“ gesehen hat, kann sich denken, warum: So zerbrechlich sah man Yves Saint Laurent selten. In der ersten Szene etwa schafft es der damals Mitte 60-Jährige nur mit Mühe, eine Skizze aufs Papier zu bringen.

Regisseur Olivier Meyrou, der Yves Saint Laurent von 1998 bis 2001 begleiten durfte, entwirft ein widersprüchliches Bild des Designers. Mal in Schwarz-Weiß, mal in Farbe gedreht, um die Gegensätze zu unterstreichen. Einerseits schwer von Krankheiten und Ängsten gezeichnet, andererseits von seinen Mitarbeitern verehrt wie ein kleiner Gott.

Nachdem er mit nur 21 Jahren zum Kreativdirektor von Christian Dior wurde, fiel er in eine schwere Depression, und das französische Modehaus feuerte ihn wenige Zeit später. Zusammen mit seinem Lebensgefährten und Geschäftspartner Pierre Bergé gründete er anschließend sein eigenes Modelabel. Seine erste Kollektion, die er 1962 in Paris zeigte, wurde vom Publikum gefeiert.

Trotz oder gerade wegen seines Erfolges, verfolgten ihn seine Ängste ein Leben lang. In „Celebration“ kann man diese förmlich sehen: Seine Körperhaltung und Gesichtszüge wirken müde und gepeinigt.

Dass Bergé kurz vor seinem Tod dem Film doch zustimmte, ist überraschend. Es wurden zwar minimale Änderungen vorgenommen, trotzdem kommt vor allem er selbst darin nicht immer gut weg. Dem Publikum aber ermöglicht diese Dokumentation seltene Einblicke in das Leben der Mode-Ikone.

