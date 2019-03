Die Mondnazis sind zurück

2012 gelang dem Finnen Timo Vuorensola mit seiner NS-Persiflage „Iron Sky“ ausgesuchter Science-Fiction-Trash – ein Kult-Hit, von den Fans gefeiert, von der Kritik gnadenlos verrissen, geadelt mit einer Uraufführung auf der Berlinale. Gut zehn Prozent des 7,5-Millionen-Euro-Budgets kamen damals mit Hilfe von Crowdfunding zustande, die Spender wurden im Nachspann alle namentlich genannt.

Dass final an der Kinokasse lediglich acht Millionen Euro zu Buche schlugen, war da nicht wirklich von Belang. Ein kleiner Erfolg war die Produktion dennoch – und den Geschäftsprinzipien Hollywoods folgend, ist die Fortsetzung „Iron Sky: The Coming Race“ nur von logischer Konsequenz.

Schräge Kostüme

Der Hype um das Sequel ist diesmal möglicherweise deshalb vergleichsweise klein, weil die tumben Nazis ihre sinisteren Pläne nicht mehr auf der finsteren Seite des Mondes aushecken, sondern längst wieder unter uns weilen. Vielleicht aber auch, weil der Regisseur, der in Insiderkreisen seit seinem Weltraumulk „Star Wreck: In the Pirkinning“ einen guten Ruf genießt, nicht mehr häufig genug in die Sauna geht – da soll ihm die Idee zum Original gekommen sein.

Im Prinzip bekommt man das geboten, was schon Teil eins ausmachte: schräge Kostüme, verquerer Witz, spektakuläre Effekte, wüste Schlachten. Nicht zu vergessen der unermüdliche B-Picture-Recke Udo Kier, der als Wolfgang Kortzfleisch einen launigen Kurzauftritt absolviert.

Nach dem nuklearen Krieg der mit „Reichsflugscheiben“ bewaffneten Braunhemden ist die Erde unbewohnbar geworden. Eine Gruppe Überlebender hat sich auf den Erdtrabanten zurückgezogen. Doch nun droht dieser auseinanderzubrechen. Neuer Lebensraum muss her. Und Wissenschaftlerin Obi (Lara Rossi) weiß, wo der zu finden ist: im Inneren des Blauen Planeten. Auf geht’s – Jules Verne lässt grüßen! – zum Mittelpunkt der Erde.

Begleitet wird die Tochter von Lehrerin Renate Richter, gespielt von „Forsthaus Falkenau“-Darling Julia Dietze, vom Piloten Sasha (Vladimir Burlakov) und Krieger Malcolm (Kit Dale). Dringend benötigte Verbündete, trifft man doch auf eine reptile Rasse, genannt „Vril“. Diese versucht, die globale Vorherrschaft zu erringen.

Besser als sein Vorgänger ist dieses Spektakel budgetiert – und in Sachen Absurdität steht es ihm nicht nach. Auch diesmal gilt: Gehirn ausschalten und durch. Das Drehbuch, vom Filmemacher mitverfasst, strotzt vor Logiklücken und Plattitüden, die Dialoge sind oft unfreiwillig komisch. Frage: „Was macht sie da?“ Antwort: „Sie will sie retten.“ Oder: Sie: „Die Haupttriebwerke laufen mit voller Kraft!“ Er: „Die Kaffeemaschine ist an.“

Hitler auf einem T-Rex

Nicht hinhören also, nur hinschauen, bei dieser der totalitären Ästhetik verpflichteten Fantasy-Melange, die fröhlich das Genre plündert, von „Sky Captain and the World of Tomorrow“ über „Blade Runner“ bis hin zu den „Star Wars“-Epen mit ihren Flugeinlagen.

Pop und Gewalt verbinden Komponist Tuomas Kantelinen und die slowenische Band Laibach zum passenden Martial-Soundtrack, derweilen ein Triceratops einen zum Streitwagen umfunktionierten Ochsenkarren zieht, die Heldin elegant in letzter Sekunde unter einem herabrasselnden Metalltor durchrutscht und ein Atompilz hinter der US-Hauptstadt Washington pittoresk gen Himmel steigt. Hightech und Lowtech, etwa in Form von Steinschleudern, halten sich die Waage, die Rettung in letzter Sekunde ist ebenso selbstverständlich wie der Auftritt Adolf Hitlers, der sich hier mit verbranntem Gesicht auf dem Rücken eines T-Rex in den Kampf stürzt. Ein Spaß nur für Hardcore-Adepten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019