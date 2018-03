Die Natur an einem Tag

Anzeige

Besonders niedlich: Ein Faultier, das auf der Suche nach der Liebe seinen Schlafplatz verlässt und durch einen Fluss schwimmt – nur um festzustellen, dass das gesuchte Weibchen bereits Nachwuchs von einem anderen im Arm hält. „Unsere Erde 2“ zeigt komprimiert auf etwa eineinhalb Stunden einen Tag auf unserem Planeten – vom Sonnenaufgang bis zur Nacht. Dabei konzentriert sich der Film auf Naturaufnahmen etwa aus dem Regenwald, der Arktis, dem Grasland von Kenia oder einer Insel in der Subantarktis mit 1,5 Millionen Pinguinen.

Das urbane Leben kommt dabei nur als Randnotiz vor. Zum Schluss zeigen die Macher anhand von nächtlichen Aufnahmen aus dem hell erleuchteten New York, dass die Menschen – anders als die Tiere im Film – nicht mehr nach dem natürlichen Rhythmus von Tag und Nacht leben. Für Sprecher Jauch ist das allerdings eine Errungenschaft.

38 Spezies beobachtet

„Generationen vor uns sind die Menschen ja sprichwörtlich ,mit den Hühnern aufgestanden’ und wenn das Petroleum abends zur Neige ging, auch früh wieder ins Bett gegangen. (...) ich glaube, dahin möchte keiner von uns wieder zurück“, sagte Jauch der dpa.

„Aber sich mal klarzumachen, dass die Natur in der Lage ist, mit der Sonne als Zentrum so etwas Herrliches, Faszinierendes, Vielfältiges hervorzubringen und das Ganze immer in der Balance zu halten, lohnt sich.“

Zur Produktion an sich haben die Macher ein paar Zahlen aufgelistet: Sie beobachteten demnach 38 Spezies, besuchten 22 Länder, absolvierten 200 Drohnenflüge und hatten insgesamt 142 Drehtage. Auch zu den Angriffen von Tieren gibt es eine Zahl: 0.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.03.2018