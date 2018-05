Die Ordnung im Chaos

Anzeige

Frankreich liebt Familienfilme. Besonders jene, in denen Kinder ihren eigenen Kopf haben und ihn durchsetzen. Als ein Vorbild des Genres gilt der Teenie-Klassiker „La Boum – Die Fete“. Auch in der neuen französischen Komödie „Wohne lieber ungewöhnlich“ erkämpfen sich die Jugendlichen die Freiheit, zu leben wie sie es für richtig halten.

Sie gründen die wohl wildeste WG seit Pippi Langstrumpfs Villa Kunterbunt: Bastien und seine sechs Halbgeschwister ziehen heimlich in die riesige Altbauwohnung einer verstorbenen Großmutter. Schließlich haben sie den Pariser Patchwork-Alltag bei ihren insgesamt acht Erziehungsberechtigten satt. Mal sind sie bei der einen Mutter, dann bei dem anderen Vater. Ständig müssen sie ihre Sachen packen oder kurzfristig doch woanders übernachten als geplant. Damit soll Schluss sein.

In ihrem neuen Domizil geht es mitunter chaotisch zu. Wenn der Kleinste in der Wanne vergessen wird, verwandelt sich schon mal der ganze Altbau in ein Blubberbad – bis der tropfnasse Nachbar an der Haustür klingelt. Zum Glück bietet sich die verrückte Oma an, den vor Wut schäumenden Herren mit ihren ganz eigenen Mitteln zu beruhigen.