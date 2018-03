„Die Presse muss noch härter kämpfen“

Anzeige

Spielberg wagte 1971 mit 24 Jahren seine ersten kleinen Schritte im großen Filmgeschäft. Dabei reizte ihn das Traumkino mehr als die Auseinandersetzung mit gesellschaftspolitischen Themen der ‚New Hollywood’-Generation von damals. Nach Abenteuerfilmen wie „Jäger des verlorenen Schatzes“ und Science-Fiction-Märchen wie „E.T.“ wollte er auch andere Filme jenseits des Blockbuster-Kinos drehen. In Filmen wie „Schindlers Liste“, „München“ und „Bridge of Spies“ setzte er sich vor allem mit der Vergangenheit auseinander.

„Es ist für mich sehr anregend, Filme mit einem historischen Hintergrund zu realisieren. Dieses Genre empfinde ich heute sogar als anregender als das, mit dem ich gewöhnlich in Verbindung gebracht werde, wenn es um unglaubliche Träume geht, die sich auf die Leinwand zaubern lassen“, so Spielberg. Für ihn sei „Die Verlegerin“ auch deshalb eine willkommene Reise in die Vergangenheit, um den heutigen Zuschauern zu zeigen, wie vor über 40 Jahren noch Zeitung gemacht wurde. Spielberg macht es „eine große Freude, zu präsentieren, welches Handwerk damals noch dahintersteckte, eine Zeitung überhaupt drucken zu können.“ Daran, wie Neuigkeiten gesammelt und vermeldet werden, habe sich jedoch nicht so viel geändert. „Allerdings musste man als Reporter damals immer genügend Kleingeld in der Tasche haben, um von einer Telefonzelle seinen Bericht zu erstatten“, gibt Steven zu Protokoll. Heute sei das weit weniger kompliziert. „Aber weil der Wettbewerb gestiegen ist und es viel mehr Quellen und Geschichten gibt, ist es natürlich schwieriger geworden, in diesem Business noch erfolgreich zu sein“, merkt er an.

Mit 71 ist Steven Spielberg in einem Alter, in dem er sich gemütlich zurückziehen könnte. Aber daran ist nicht zu denken: „Mein Enthusiasmus und meine Energie werden von der gleichen Sache angeregt, die wahrscheinlich auch Ben Bradlee, den damaligen Chefredakteur der ,Washington Post’, jeden Morgen aufstehen ließ.“ Dem Filmemacher zufolge kam es Bradlee auf eine gute Story an, mit der er Aufsehen erregen konnte. Dafür habe er alle Verbindungen genutzt, um diese Story zu finden und zu veröffentlichen. „Was mich zum Brennen bringt, ist genau das Gleiche, denn alles, was ich brauche, ist eine gute Story. Damit fühle ich mich wieder 20 Jahre jünger. Jetzt fühle ich mich wieder wie mit 50“, ergänzt Spielberg mit einem Lächeln.

Er grinst weiter und geht noch auf die feminine Seite seines Films „Die Verlegerin“ ein: „Noch bevor ich die relevanten Zusammenhänge zwischen 1971 und 2017 erkannte, faszinierte mich an der Geschichte die Figur der Verlegerin Katherine Graham und ihre Beziehung zum Chefredakteur. Ich sah darin die Story einer Frau in einer hohen Position, die aber nicht weiß, wie sie mit dieser Autorität umgehen soll, weil sie bis dahin noch nie ihre Stimme erhoben hatte.“ Genau dieser Aspekt fiel Spielberg demnach sofort ins Auge, als er das Drehbuch las.

Dennoch weist er von sich, dass „Die Verlegerin“ sein erster Film über eine starke Frau sei: „Mein erster feministischer Film war ,Die Farbe Lila’, und der entstand aus persönlichen Erfahrungen“, erklärt Spielberg. Er habe eine sehr strenge Mutter gehabt und sei in einer Frauenwelt großgeworden. „Ich habe drei jüngere Schwestern, keinen Bruder“, erzählt Steven. Auch seine Produktionsfirma wurde immer von Frauen geleitet, sogar jede Abteilung von Amblin Entertainment liege in weiblicher Hand. „Das ist die Welt, in der ich mich wohlfühle, und vielleicht hat es mich dazu prädestiniert, diesen Film zu machen“, erklärt Spielberg zum Abschluss.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.02.2018