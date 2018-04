Die Unerwünschten kommen an

Anzeige

Was mögen sie denken, die traumatisierten Kinder, wenn sie von Gestalten in Schutzanzügen empfangen, untersucht und erkennungsdienstlich behandelt werden? Die Geretteten werden nach Italien gebracht, das Land mit dem Schwarzen Peter. Die EU will, dass Flüchtlinge dort bleiben, wo sie ankommen.

Imhoof kämpfte lange um eine Drehgenehmigung für ein Flüchtlingslager. Die dortigen Verhältnisse sind befremdlich. Aber nicht so verheerend wie die in jener Unterkunft für Einwanderer, die illegal für die Landwirtschaft schuften. Moderne Sklaven verrichten harte Feldarbeit. Die Tomaten landen dann etwa auf afrikanischen Märkten, was dortigen Bauern die Grundlage entzieht. Diese und weitere Absurditäten des Weltgefüges offenbart Imhoofs aufwühlende Dokumentation, die anonymisierten Tagesschau-Nachrichten Gesichter verleiht, die man nicht vergisst.

Info: Imhoof stellt seinen Film am Samstag, 28.4., 17 Uhr, im Mannheimer Kino Atlantis (K 2) vor.

