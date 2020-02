Eigenwillig bis zum Schluss

Eine „Stürmische Liebe“ – Remake von Lina Wertmüllers „Hingerissen von einem ungewöhnlichen Schicksal“ – lautete der Titel seiner von der Kritik heftig gescholtenen und vom Publikum weitgehend gemiedenen Romanze. Dahinter stand Guy Ritchies, Jahrgang 1968, Beziehung zu seiner damaligen Hauptdarstellerin Madonna. Acht Jahre lang war er mit dem „Material Girl“ verheiratet, was insofern von Interesse ist, weil er mehrfach Musikvideos mit der und für die Pop-Ikone in Szene gesetzt hat – rasant geschnittene, aufwendig produzierte und kontrovers diskutierte Clips wie „What It Feels Like for a Girl“ aus dem Jahr 2001.

Diese Art des blitzschnellen, sprunghaften Erzählens hat der Regisseur in seinen Kinoarbeiten immer weiter perfektioniert, seitdem ihm 1998 gleich mit seinem Erstling, dem verqueren, bitterbösen Gaunerstück „Bube, Dame, König, grAS“ der Durchbruch gelang. Explodierende Gewalt und kühles Understatement vereinte er mit lässiger Nonchalance im Comicstrip-Stil, landete einen Überraschungshit, der sich fundamental von den landestypischen Sozialdramen eines Ken Loach oder den BBC-Hochglanzliteraturverfilmungen unterschied.

Eskapismus pur ist bei ihm angesagt, temporeiche Unterhaltung mit internationalen Stars als Rückversicherung. Robert Downey Jr. und Jude Law etwa bei seinen beiden „Sherlock Holmes“-Abenteuern, Oscar-Preisträger Matthew McConaughey („Dallas Buyers Club“) nun bei „The Gentlemen“. Smart und knallhart ist er als Exil-Amerikaner Mickey Pearson, ein Marihuana-Imperium hat er sich in Großbritannien aufgebaut, mit Anbauflächen zur Verfügung gestellt vom chronisch unter Geldmangel leidenden Landadel. Nun soll mit dem Geschäft endgültig Schluss sein, mit Gattin Rosalind – Idealbesetzung: Michelle Dockery aus „Downton Abbey“ – will Mickey sein Leben in der High Society von London genießen.

Ein Käufer für die versteckten Hanf-Plantagen soll her, im exzentrischen Milliardär Matthew Berger (Jeremy Strong) ist schnell einer gefunden. Doch kaum macht die Geschichte vom Verkauf die Runde, treten weitere potenzielle Interessenten auf den Plan – darunter der Triaden-Boss Lord George (Tom Wu), der exaltierte Emporkömmling Dry Eye (Henry Golding) und der Privatdetektiv Fletcher (herrlich gegen den Strich besetzt: Hugh Grant) ...

Im Rückblick wird die Story, nach dem Drehbuch des Filmemachers, vom schmierigen Ermittler aufgerollt. Ray, der rechten Hand des Drogenlords, gespielt vom „Son of Anarchy“ Charlie Hunnam, dessen Gesicht ein schicker Hipster-Bart ziert, präsentiert er sein gesammeltes Beweismaterial. In „Drehbuchform“, was die Möglichkeit zu einem Film-im-Film eröffnet – mit unterschiedlichen Versionen und einem (noch) offenen Ende. Ein typischer Ritchie-Twist, der dem Opener folgt, in dem Pearsons Werdegang – quasi vom Cowboy zum in feinstem Tweed gewandeten Landjunker – im Schnelldurchlauf zusammengefasst wird.

Der Ton ist für einen wüsten, atemlosen Genremix gesetzt. Zig Volten schlägt der Plot, die Opferzahl ist hoch, die Gewalt nichts für Zartbesaitete. Man muss diese Art hemdsärmeliger Tour de Force mögen, über so manch homophoben oder rassistischen „Ausrutscher“ –eine Figur heißt schlicht „Der Jude“ – hinwegsehen, und dass der asiatische Name „Phuc“ im Englischen zum „fuck“ wird, versteht sich eigentlich fast von selbst. Schlechter Geschmack ist hier Trumpf, aber wie dieser präsentiert wird, ob in Bild, Musikauswahl oder Ton(-design), nötigt Respekt ab. Wer’s mag, kommt auf seine Kosten. Am besten in der Originalversion – wegen der pointierten Dialoge sowie der kunstvollen Sprache einiger Charaktere, die so gar nicht zur Grobmotorik ihrer Figuren passt.

