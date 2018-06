Ein einfacher Mann?

Anzeige

Tony Webster ist glücklich geschieden und führt ein zurückgezogenes Dasein. Noch bevor der Wecker klingelt, ist er wach, dann bereitet er sich sein Frühstück zu, liest Zeitung und schlägt dem Postboten, der gerne ein paar Worte wechseln würde, in schöner Regelmäßigkeit die Tür vor der Nase zu. Anschließend macht er sich zu seinem kleinen Kamerageschäft auf, das er wohl eher aus Gewohnheit als mit Blick auf den Umsatz betreibt. Gepflegte Langeweile, präzise beobachtet, elegant auf die Leinwand gebracht. Britisches Qualitätskino, von der BBC mitproduziert – hohes handwerkliches Niveau ist da (fast) selbstverständlich.

Stark gezeichnete Figuren

„Vom Ende einer Geschichte“, der gleichnamige Erfolgsroman von Julian Barnes, 2011 erschienen, liegt dem Drama zugrunde. Die Drehbuch-Adaption hat Nick Payne besorgt, als Regisseur wurde der Inder Ritesh Batra verpflichtet, der bereits in seinem Erstling „The Lunchbox“ bewiesen hat, wie gut er es versteht, Figuren zu zeichnen und Normalität abzubilden. Mit der Routine ist es in Tonys (Jim Broadbent) Alltag vorbei, als er einen Brief erhält, der ihm eine Erbschaft ankündigt. Neugierig macht sich der Senior auf den Weg in die Anwaltskanzlei, wo er erfährt, dass es sich bei dem Nachlass um ein Tagebuch handelt. Vermacht hat es ihm die Mutter von Veronica.

Vor vielen Jahren waren sie ein Paar, bis sie sich überraschend für seinen besten Freund Adrian (Joe Alwyn) entschied. Was nach dessen Suizid aus seiner großen Liebe wurde, hat er nie herausgefunden. Adrians Aufzeichnungen, die sich im Besitz von Sarah (Emily Mortimer) befanden, reißen ihn aus seiner Beschaulichkeit, wecken Zweifel an den vermeintlichen Tatsachen seiner Biografie. Er beschließt, sich mit Veronica (Charlotte Rampling), die er aus den Augen verloren hat, zu treffen und erhofft Aufklärung. Doch je tiefer Tony in seiner Vergangenheit gräbt, desto mehr Fragen tun sich auf…