Ein Gärtner brennt durch

Filmszene mit Elmar Wepper (l) als Gärtner und Ulrich Tukur. © Christian Schulz/Majestic Filmverleih/dpa

Gartenzwergwerfen sollte als therapeutische Maßnahme eingeführt werden. Zumindest für Gärtner, die mit Ach und Krach noch eben die Insolvenz abwenden konnten, scheint es befreiend zu wirken. So zeigt es der Film „Grüner wird’s nicht, sagte der Gärtner und flog davon“. Elmar Wepper spielt darin Gärtner Schorsch Kemptner, der schlicht keinen Bock mehr hat, in ein Flugzeug steigt und abdüst.

Weil das Geld für den Rasen einer noblen Golfanlage nicht kommt, ist sein Betrieb vor dem Ruin. Auf dem Flugplatz steht Kemptner ebenfalls in der Kreide. Sein liebstes Hobby, mit einer klapprigen Propellermaschine über das bayerische Voralpenpanorama schweben, steht vor dem Aus. Da macht der Gärtner sich auf. Sein mittelfristiges Ziel: Nordlichter gucken am Nordkap.

Kurzfristig steht eine Bruchlandung auf einem Acker an, weil der Tank leer ist. Über einen Umweg gerät Kemptner an Familie von Zeydlitz, die in einem schicken Anwesen residiert, wo lackierte Gartenzwerge bloß als Dekoaccessoire herhalten müssen. Nur Tochter Philomena passt nicht ganz ins gut betuchte Elternhaus. Zwischen dem Teenager (Emma Bading) mit der kecken Kurzhaarfrisur und dem grummelnden Gärtner entsteht eine Freundschaft. Er bringt ihr Baggern, Blumenpflege und ein bisschen Fliegen bei. Sie findet bei ihm, was sie lange gesucht hat: „Ich glaube, du bist der erste Mensch seit meiner Mutter, der mich getröstet hat.“ Und auch er blüht auf. Die beiden harmonieren in jeglicher Hinsicht: die Schauspieler genauso wie ihre Rollen.

Philomena führt Kemptner auf eine Reise, bei der er neben einigen Frauen vor allem sich selbst kennenlernt. Und postkartentaugliche Alltagsweisheiten à la „Angst haben ist okay. Man darf nur nicht davor weglaufen“. Schauspieler und Kabarettist Jockel Tschiersch hat sein Buch „Grüner wird’s nicht...“ 2015 auf den Markt gebracht und taucht in der Adaption von Regisseur Florian Gallenberger auch selbst auf. Der Film besticht nicht zuletzt durch seine Luftaufnahmen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 30.08.2018