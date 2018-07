Ein Leben für die Filmkunst

Anzeige

Spannender sind die kritischen (Zwischen-)Töne. Etwa die klugen Ausführungen von Ruben Östlund („The Square“), der von den zwei großen schwedischen Filmlagern erzählt, von der Konkurrenz zwischen Bergman und Bo Widerberg („Schön ist die Jugendzeit“). Die Finger in offene Wunden legen die Angehörigen. Regisseur Daniel Bergman, Sohn aus der vierten Ehe mit Käbi Laretei („Fanny und Alexander“), räsoniert: „Ich frage mich immer: Was ist so schwer daran? Wenn du deine eigene Kindheit so gut verstehst, warum verstehst du dein eigenes Kind nicht?“

Egomaner Kontrollfreak

Von einem Geburtstag wird berichtet, Bergman lamentiert. Ihm fehlen seine Schauspieler. Tochter Eva fragt: „Warum sagst du nicht einmal, dass du deine Kinder und Enkel vermisst?“ Antwort: „Weil es nicht so ist.“ Ein Leben ausschließlich für die Kunst.

Und das ist bestens dokumentiert. Neben den Statements gibt es reichlich Archivmaterial – bekanntes und unbekanntes. Filmausschnitte, Dreharbeiten, Setbesuche … Bergman auf Presseterminen und privat in seinem Haus auf der Ostseeinsel Fårö … Ein Schwerpunkt liegt auf seiner Münchner Zeit, als er am Bayerischen Staatsschauspiel inszenierte. Sein damaliger Regieassistent Johannes Kaetzler kommt ausführlich zu Wort: „Ihm war es ganz lieb, wenn der Probenraum 12 Grad hatte. Und das war hart für die Schauspieler. 12 Grad und dunkel.“ Nur Gutes über den Maestro weiß Freundin Rita Russek („Aus dem Leben der Marionetten“) zu berichten: „Ich hab’ ihn wirklich wahnsinnig gerngehabt. Komischerweise hatte ich auch nicht das Gefühl, dass er unnahbar wäre oder etwas ganz Besonderes.“ Heldenverehrung und ein paar nette Anekdoten. Insbesondere die, dass Bergman schon lange vor seinem Tod seinen eigenen Sarg bestellt und die Gästeliste für die Beerdigungsfeier zusammengestellt hatte. Ein genialer, egomaner Kontrollfreak.

