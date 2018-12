Ein Löffelchen voll Zucker

Nun schwebt sie an ihrem Regenschirm wieder vom Himmel herab: Mary Poppins, das wohl berühmteste Kindermädchen der Welt, ersonnen von der australischen Schriftstellerin P.L. Travers. 1934 erschien der erste Band ihrer bei Jung und Alt beliebten Romanreihe. Ein Leinwandklassiker – und Fixpunkt im weihnachtlichen TV-Programm – ist die Verfilmung von Robert Stevenson aus dem Jahre 1964 mit Julie Andrews in der Titelrolle.

Im Gegensatz zum breiten Publikum war die Autorin mit der Adaption ihres Stoffes höchst unzufrieden. Kinogänger wissen spätestens seit „Saving Mr. Banks“ (2013) um ihren diesbezüglichen Streit mit Walt Disney. Die Songs der Sherman-Brüder, Robert Bernard und Richard Morton, fand sie kitschig, die Protagonistin nicht streng genug. Besonders störten Travers jedoch die Animationssequenzen, die sie aus dem fertigen Film entfernt haben wollte. Doch da ließ Disney nicht mit sich reden – und sie verweigerte ihm daraufhin die Filmrechte an ihren weiteren Büchern. So hat es 54 Jahre gedauert, bis es zu einer Fortsetzung kam, die die beiden Streithähne – Disney ist 1966, Travers 1996 gestorben – nicht mehr erlebt haben.

Der seit „Chicago“ musicalerfahrene Choreograph Rob Marshall hat bei „Mary Poppins’ Rückkehr“ auf dem Regiestuhl Platz genommen, David Magee („Wenn Träume fliegen lernen“) hat das ganz dem Original verpflichtete Drehbuch geschrieben. Der Schauplatz der Handlung ist das London der 1930er Jahre – in der Zeit der Weltwirtschaftskrise.

Die Zwangsräumung eines Hauses droht: Familienvater Michael (Ben Whishaw) ist mit den Ratenzahlungen in Rückstand geraten. Nun soll er das fällige Darlehen – so teilen ihm Mitarbeiter der Bank mit, bei der er angestellt ist – binnen einer Woche zurückzahlen. Sonst will man ihn mit seinen drei Kindern, Anabel (Pixie Davies), John (Nathanael Saleh) und Georgie (Joel Dawson), auf die Straße setzen.

Etwas dramatischer als beim Vorgängerfilm ist der Ton. Darüber kann auch nicht hinwegtäuschen, dass gleich zu Beginn, der fröhlich durch die Straßen radelnde Lampenanzünder Jack (Lin-Manuel Miranda) ein munteres Lied zum Besten gibt. Er ist ein Wiedergänger des Schornsteinfegers Bert aus dem Ur-„Mary Poppins“, dem guten alten Freund der inzwischen älter gewordenen Banks-Geschwister Michael und Jane (Emily Mortimer). Die patente junge Frau hat es ihm angetan. Wie ihre Mutter kämpft sie für die Gleichstellung der Geschlechter und tritt für soziale Gerechtigkeit ein. Fehlt nur noch die propere Ms. Poppins, die während eines Sturms mittels eines Spielzeugdrachens, dem im Verlauf der Handlung noch eine wichtige Rolle zufällt, ins Geschehen gezogen wird.

Sorgfältige Choreographien

Emily Blunt („Girl on the Train“) ist in der Rolle des zauberhaften Kindermädchens geschlüpft, härter, selbstbewusster, schnippischer als Andrews legt sie ihre Rolle an, in Sachen Gesangeinlagen beinahe ebenbürtig. Ein wenig eitel gibt sie sie, überprüft immer wieder im Spiegel ihr Aussehen. Dass sie dennoch die Herzen ihrer neuen Schutzbefohlenen im Sturm erobert – etwa bei einem Badewannenspaß oder einem Spaziergang –, versteht sich von selbst. Klug haben die Filmemacher die bekannten Ereignisse weitergesponnen, sind in Stil, Tempo und Pastell-Farbgebung altmodisch geblieben, haben auch die liebevoll in die Story eingebaute handgezeichneten Trickfiguren nicht vergessen.

Ein nostalgisches Flair durchweht das Werk, märchenhafte Musical-Unterhaltung bekommt man geboten. Die kleinen Besucher können sich an den magischen Fähigkeiten Marys erfreuen, die Erwachsenen lernen, dass das Leben nicht nur aus Arbeit besteht. Etwas verstaubt und hölzern wirken die deutschen Songtexte, die nicht dem sonstigen Wortwitz entsprechen. Für Schwung sorgen die sorgfältig choreographierten Tanzeinlagen, besonders mitreißend ist die finale Revue-Nummer mit Jack und seinen Kollegen. Hinzu kommen die gut besetzten Kinderrollen, die einen sofort für sich einnehmen, ein vergnüglicher Kurzauftritt von der wunderbar verkleideten Meryl Streep und ein gegen den Strich besetzter Colin Firth, der als raffgieriger Bankier einmal nicht die Sympathien auf seiner Seite hat.

