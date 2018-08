Ein Mann will Gerechtigkeit

Anzeige

Einem Moment der Ruhe folgt der nächste Einsatz. Vier Männer haben in einer Hotel-Suite ein Escort-Girl vergewaltigt und misshandelt. Gerade einmal 29 Sekunden – mit der eigenen Uhr gestoppt – braucht der vermeintliche „Opa“ um das arrogante Yuppie-Quartett auszuschalten, eine Kreditkarte wird dabei zur tödlichen Waffe. Und eine Fünf-Sterne-Bewertung für geleistete Fahrdienste sichert er vor seinem Abgang auch noch.

Auf der gleichnamigen Serie aus den 1980er Jahren, in der sich Edward Woodward als McCall in New York handfest für Entrechtete einsetzte, fußt dieser nach Richard Wenks („The Expendables 2“) gradlinigem Skript umgesetzte Actionfilm. Der Filmemacher, der bereits bei „Training Day“ mit seinem Star erfolgreich kooperiert hat, inszeniert ihn als kompromisslosen, pedantischen und empathischen Einzelgänger – er unterstützt einen jungen, kunstbegabten Afroamerikaner (Ashton Sanders), der ins Drogenmilieu abzugleiten droht.

In diesem Fall jagt der Ex-CIA-Vollstrecker eine Gruppe ehemaliger Kollegen, die im Zuge einer nicht näher erklärten Undercover-Mission McCalls vormalige Chefin und einzige echte Freundin Susan (gewohnt stark: Melissa Leo) umgebracht haben. Auf einer wegen eines drohenden Sturms evakuierten Insel findet der Showdown statt. Schwere Waffen und ein Scharfschützengewehr kommen ebenso zum Einsatz wie die Fäuste, strömender Regen und aufziehender Nebel erschwerten dabei die Bedingungen. Wer der „Last Man Standing“ sein wird, steht selbstverständlich außer Frage.

Für eine durchgängige, stringente Story interessiert sich der renommierte Musikvideo- und Werbefilmer Fuqua wenig, für ihn zählen Stil, Action und sein Hauptdarsteller. Mit wenig Aufwand und viel Präsenz füllt der seinen Part, immer wieder zoomt die Kamera von Oliver Wood („Das Bourne Ultimatum“) ganz nahe an Washingtons markantes Gesicht heran. Fast so als wollte er seine Gedanke lesen. Dabei liegen die doch auf der Hand: Der Mann will Gerechtigkeit und ist bei der Wahl der Mittel nicht zimperlich.

Donnerstag, 16.08.2018