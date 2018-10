Ein Quantum Spaß

Der Agentenfilm ist seit Jahren fester Bestandteil des Unterhaltungskinos. James Bond, Spitzenagent mit der Lizenz zum Töten, Jason Bourne, Jack Ryan: durchtrainierte Herren mit Schlag bei den Frauen, die regelmäßig die Erde vor dem Untergang retten. Echte Draufgänger, die sich – ob ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten – natürlich auch perfekt persiflieren lassen. Im Film „Casino Royale“ wurde 1967 der Bond-Agent 007 kräftig auf die Schippe genommen, bei Frank Tashlin vermutete man in Doris Day den „Spion in Spitzenhöschen“ und Mike Meyers durfte als „Austin Powers“ gleich dreimal beweisen, dass er „das Schärfste, was Ihre Majestät zu bieten hat“, ist. Nicht zu vergessen natürlich Johnny English.

Agent der alten Schule

In diese Rolle ist Rowan Atkinson geschlüpft, Comedy-Fans bestens als „Mr. Bean“ bekannt. Als „Spion, der es versiebte“, stieg er 2003 vom kleinen Büroangestellten zum Agenten auf, 2011 wollte er es in „Jetzt erst recht!“ noch einmal wissen und nun ist er – „Man lebt nur dreimal“ – im Zeitalter der Bits und Bytes angekommen. Dieses besteht im Prinzip ausschließlich aus Nullen und Einsen – und letzterer Kategorie würde ihn wohl niemand zurechnen. Aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Durch die Attacke eines mysteriösen Hackers – er versucht, was sonst, die Weltherrschaft an sich zu reißen – sind sämtliche britischen Undercover-Kräfte über Nacht enttarnt worden.

Einzig Mr. English, der sich der Digitalisierung aufgrund mangelnder Fähigkeiten erfolgreich widersetzen konnte, bleibt übrig. Wobei zu erwähnen ist, dass er seine drei (Alt-)Konkurrenten beim Bewerbungsgespräch blöderweise mit einer Kugelschreiberbombe ins Jenseits befördert hat. Schwamm drüber. Auf alle Fälle ist er froh, seinem Lehrerdasein (er führt Internatsschüler praxisorientiert in die Finessen des Geheimdienstgeschäfts ein) den Rücken kehren zu dürfen. Der britischen Premierministerin (Emma Thompson) soll er aus der Patsche helfen, unterstützt vom bewährten Angus Bough (Ben Miller), der seinem Chef in Sachen Tollpatschigkeit spielend das Wasser reichen kann.

Ganz die alte Schule, sprich analog, legt English, Johnny English, los. Aber freilich erst, nachdem er sich mit den nötigen Geräten ausgestattet hat: Aston Martin, auch privat Atkinsons bevorzugtes Fortbewegungsmittel, statt Hybridfahrzeug, schwere (Hand-)Feuerwaffen und kein Mobiltelefon. Denn Münzfernsprecher, ja, die soll es noch geben, tun es bekanntlich auch. Dann geht es von der Themsemetropole zum ersten malerischen Schauplatz.

Ob Thriller oder Parodie, die Versatzstücke bleiben stets dieselben. In Cap d’Antibes schleicht sich der Agent mit seinem Partner als Kellner in ein Nobelrestaurant ein, wenig verwunderlich, dass es kurz darauf in Flammen aufgeht. Eine zwielichtige Schönheit namens Ophelia, augenzwinkernd von Ex-Bond-Girl Olga Kurylenko („Ein Quantum Trost“) verkörpert, lernt er dort kennen, beim anschließenden Date bleibt ihm das Schirmchen seines Cocktails in der Nase stecken.

Lizenz zum Lachen

Gags, Kalauer und eine vorhersehbare Story mit schmierigem Cyber-Guru-Schurken (Jake Lacy). Radrennfahrer – „es sind nur französische Radfahrer!“ – werden mit Raketen beschossen, der (Anti-)Held stolpert mit einer Virtual-Reality-Brille durch London, ein aufblasbarer Schuhkarton wird im Auto gezündet: Slapstick pur, reichlich Chaos und schließlich der Sieg der Guten. Man kann auch der Doofen sagen. Flüssig spult Fernseh-Routinier David Kerr („Inside No, 9“) als Regisseur die Handlung ab, überlässt dem großartigen Grimassenschneider Atkinson das Feld, derweilen die zweifache Oscar-Preisträgerin Thompson als überfordert-unfähige Politikerin – ein Schelm, wer Böses dabei denkt – die darstellerischen Akzente setzt. Wer hier nicht lacht, geht bekanntermaßen zum Lachen in den Keller.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018