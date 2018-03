Ein Rock-’n’-Roll-Märchen

Anzeige

Ein Mann will nach oben, es in den Rockstar-Olymp schaffen. Ein weiter Weg. Denn noch ist er ganz unten, der nette, allseits beliebte Sammy, der in der Vorschule Musikunterricht gibt, im Seniorenheim beim bunten Nachmittag auftritt und im Hamam seines Bruders Momo jobbt. Die Altenpflegerin droht ihm mit Schlägen, sollte sie bei seinem Auftritt Rock statt Schlager hören, eine kleine Rotznase rät ihrer netten Kindergartentante, sich doch auf Tinder nach einem richtigen Kerl umzusehen – denn Sammy, deren Freund, sieht in ihren Augen mit seinen langen Haaren doch „wie ein Mädchen aus“... Das Leben ist hart und ungerecht.

Was folgt, ist eine klassische, Aufsteiger-Story, von Regisseur Cüneyt Kaya („Ummah – Unter Freunden“) gegen den Strich gebürstet als Türk-Teutonen-Comedy. Vielsagend ist schon der Titel: „Verpiss Dich, Schneewittchen!“ Da schrillen gleich mal die Alarmglocken. Mario-Barth-Attacke? Unter-der-Gürtellinie-Spaß? Wieder mal was „Gut zu Vögeln“? Entwarnung! Kein „schlimmer geht nimmer“, sondern ein durchaus überlegter Spaß,. Der zwar manchmal in die Klischeefalle tappt, sich ein paar haarsträubende Kalauer erlaubt und Sachen Timing Schwachstellen aufweist, im Großen und Ganzen jedoch kurzweilig und durchaus intelligent unterhält. Um deutsch-türkische Befindlichkeiten geht es im Subtext, um Ausländerfeindlichkeit, um die Angst von dem Fremden.

Ein mutiger Ansatz für eine Klamotte, die durchaus noch anarchischer hätte ausfallen können. Herz des Films ist der sympathisch-empathische Mannheimer Comedy-König Bülent Ceylan. Als Sammy bekommt er unerwartet die Chance, bei einer Castingshow aufzutreten. Dafür muss eine Band gegründet werden. Mit Schwester Jessi (Josefine Preuß), Aushilfsmasseur Wolle (Paul Faßnacht) und Mahmut (Özgür Karadeniz), der sich als „lebende Trommel“ zur Verfügung stellt. Die Band Hamam Hardrock ist geboren, das Publikum begeistert. Im Gegensatz zur Labelchefin Thomaschewsky (Sabrina Setlur), die den Aufstieg der Multikulti-Band sabotieren will.