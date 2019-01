Ein unendlich harmloser Spaß

Für ihre sinnliche Präsenz und erotische Ausstrahlung ist die langhaarige Brünette bekannt: Jennifer Lopez, in Sachen Musik ebenso erfolgreich wie als Schauspielerin. Während ihre zahllosen Fans ihr bedingungslos huldigen, tun sie ihre Gegner gerne als „singendes Hinterteil“ ab und machen sich über ihr turbulentes Liebesleben lustig.

Für reichlich Schlagzeilen sorgte ihre stürmische Beziehung zum Rap-Star P.Diddy aka Puff Daddy, dreimal war sie bereits verheiratet, 3,5 Millionen Dollar, so heißt es, soll der Verlobungsring gekostet haben, den Ben Affleck ihr einst an den Finger steckte. Aus der Ehe wurde nichts, und ihre gemeinsame Gangster-Komödie mit dem prophetischen Titel „Liebe mit Risiko“ floppte.

Herzensbrecherin ist sie gerne auf der Leinwand, so verfiel ihr beispielsweise Ralph Fiennes in „Manhattan Love Story“, wo sie als Zimmermädchen in der Tradition von „Pretty Woman“ ihr Glück in Form eines Jungpolitikers findet. Nun ist die ehrgeizige Dame aus der Bronx – trefflich diesbezüglich einer ihrer Spitznamen: „Jenny from the Block“ – wieder im Big Apple unterwegs, als „Manhattan Queen“ unter der Regie von Peter Segal („Get Smart“).

Als Maya schuftet sie in einem Mega-Supermarkt im Arbeiterbezirk Queens, bis zur stellvertretenden Filialleiterin hat sich die circa 40-Jährige hochgearbeitet, doch der erhoffte Chefposten bleibt ihr ob eines mangelnden Hochschulabschlusses verwehrt. Zähneknirschend muss sie hinnehmen, dass ihr ein verklemmter Schnösel die begehrte Stelle wegschnappt.

Weichgespülte Story

Da tut sich ihr unerwartet eine große Chance auf: Ohne ihr Wissen bessert der Sohn ihrer Busenfreundin Joan, gespielt vom „King of Queens“-Herzblatt Leah Remini, Mayas Lebenslauf auf und verpasst ihr auch noch den entsprechenden Social-Media-Auftritt. Prompt erhält sie eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch in einem Downtown-Wolkenkratzer und ehe sie sich versieht, findet sie sich als Marketing-Beraterin mit noblem Büro bei einem Kosmetikkonzern wieder. Eine Wundercreme soll sie erfinden, um die Umsätze des Unternehmens zu steigern, misstrauisch beäugt von der leitenden Angestellten Zoe – zweite formschöne künstlerische Allzweckwaffe: Vanessa Hudgens („Sucker Punch“) –, die sich dann noch als … oups, das darf aus Spoiler-Gründen keinesfalls verratenen werden, entpuppt.

Eine weichgespülte amerikanische Erfolgsgeschichte im Gewand einer Sozialkomödie, eine Jennifer-Lopez-One-Woman-Show, bei der es bis zum finalen Glück die üblichen Verwicklungen zu meistern gilt. Die Zeichen stehen im Drehbuch von Justin Zackham („Das Beste kommt zum Schluss“) und Elaine Goldsmith-Thomas auf Wohlfühlunterhaltung, schöne Menschen gibt’s in schöner Umgebung zu sehen, Intrigen werden gesponnen, an der Liebe wird gelitten. Maya erfindet sich von Grund auf neu, um der Welt zu zeigen, dass Cleverness mindestens ebenso wertvoll ist wie ein College-Diplom, dabei ringt sie mit ihrem schlechten Gewissen und fragt sich, wie lange sie ihre falsche Identität noch aufrechterhalten kann.

Kamera gern in Po-Höhe

„Glaub’ an dich, alles ist möglich, ganz gleich, welche Hindernisse dir das Leben in den Weg legt“, nach diesem Motto funktioniert der Film. Die Kostümbildner haben wohl Überstunden gemacht, um für J.Lo die entsprechenden Outfits zu entwerfen, flott stöckelt sie durch die Straßenschluchten, verfolgt von Ueli Steigers („Eine ganz heiße Nummer“) Kamera, die sich dabei gerne auf Po-Höhe bewegt, derweilen die Ausstatter vorführen, wie die High Society schöner wohnt. Ein harmloser Spaß ohne Überraschungen, maßgeschneidert für einen Mädelsabend. Und da die Diva auf dem Soundtrack zudem ihren neuen Song „Limitless“ trällert, sollte auch die Crossover-Werbung bestens funktionieren.

