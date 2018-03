Ein Werk für unsere Zeit

Anzeige

Sie konzentriert sich vor allem auf zwei Personen, und in deren Rollen liefern die Ausnahme-Schauspieler Rooney Mara (als Maria) und Joaquin Phoenix (Jesus) erneut eindrückliche Vorstellungen. Wie vor über 50 Jahren Pier Paolo Pasolini in seinem grandiosen „Matthäus-Evangelium“ konzentriert sich auch Davis stark auf das menschliche Gesicht. In den Mienen spiegelt sich das christliche Drama wider, die Betroffenheit von Jesu Lehre, der es um den Menschen als solchen geht, um sein Glück wie um sein Leid, für das es Tröstung bereithält. Und schließlich ist das hier Kino: Die Mimik der Hauptdarsteller, oft auch nur der klare Blick ihrer blauen Augen spricht deshalb schon für sich allein.

Erzählt wird die laut dem Filmteam „wahre“ Geschichte einer besonderen Frau. Heiraten will sie nicht und verlässt zum Kummer ihres Vaters die Familie, um sich Jesus und den Jüngern anzuschließen. Dort bleibt sie bis zum Ende. Die Kreuzigung wird, so weit nötig, bebildert; einigermaßen dezent wirkt auch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Man sieht die Zwei auf einem Felsen sitzen - wobei dies auch nur ein Traum sein könnte.

Das ist das Besondere an diesem Film: Wunder - erwähnt sind noch die Heilung einer Blinden und die Wiedererweckung des toten Lazarus - interpretiert er bildlich. Entsprechend soll man Jesu Lehre verstehen: Es geht darum, neu sehen zu lernen, zu neuem Leben zu kommen, ihm neuen Sinn zu verleihen, und der besteht darin, das Leben zu würdigen, das eigene wie das der Anderen. Wie es sei, das Himmelreich?, fragt Maria. Und Jesus sagt: „Wie ein Senfkorn, das eine Frau in ihren Garten nimmt.“ Man irrt nicht, wenn man dies als Umschreibung für Empfängnis und Schwangerschaft versteht.

Überhaupt das Bildliche, Sinnliche: Der australische Kameramann Greig Fraser fotografiert stimmungsvolle Ansichten einer zeitlos wirkenden kargen Landschaft und einfacher Menschen, oft in zartes Licht gehüllt. Die Musik hat der kürzlich verstorbene Filmkomponist Jóhann Jóhannsson erdacht, noch maßvoll emotional und pathetisch - und zumal im Vergleich zu solchen Klängen dezent, wie man sie aus Bibelfilmen des klassischen Hollywood kennt.

Aber natürlich lässt sich hier auch über vieles streiten. Die exklusive Stellung Marias bedingt eine Abwertung der Jüngerschaft. Zumal Judas (Tahar Rahim) erscheint naiv, und erst recht der übrigens dunkelhäutige Petrus (Chiwetel Ejiofor) deutet Jesu Botschaft rein politisch: Er hofft auf einen Aufstand gegen die römischen Besatzer; Maria wirft er eifersüchtig vor: „Du hast uns geschwächt.“ Und ja, es ließe sich auch sagen, das Jenseitige, Metaphysische komme zu kurz. Dafür sieht man hier einen gleichsam feministischen Film über die Ursprünge einer Religion, die in ihrer Historie das „andere Geschlecht“ nicht immer hochgeschätzt hat.

„Die Geschichte, die wir erzählen, berührt den Kern aller Religionen, im Grunde die gesamte Menschheit. Maria erkennt, dass das sogenannte ,Reich Gottes’ oder jedwede Utopie in uns beginnen muss“, schreibt Produzent Emile Sherman im Presseheft. Das ist natürlich auch selbstbewusste Werbung für den Kinobesuch. Weniger selbstverständlich ist, dass man diese Sichtweise teilen kann. So oder so ist „Maria Magdalena“ aber ein Bibelfilm für unsere Zeit - und das nicht nur vor Ostern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.03.2018