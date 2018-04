Eine der Größten des Schauspiels

Anzeige

In Italien blieb sie zunächst, begann am Centro Sperimentale di Cinematografia in Rom ein Schauspielstudium und wurde vom Filmproduzenten Franco Cristaldi („Der Name der Rose“) – er war von 1966 bis 1975 ihr Ehemann und wollte sie zur italienischen Bardot machen – entdeckt. An der Seite von Omar Sharif debütierte sie in Jacques Baratiers Drama „Goha“. Schnell, leicht fasste sie im Filmgeschäft Fuß, wegen ihres strahlenden Äußeren zunächst, ob ihrer üppigen Formen und funkelnden Augen – und nicht zuletzt dank ihrer enormen Leinwandpräsenz. Kleine Rollen waren es zunächst, in Mario Monicellis „Diebe haben’s schwer“ etwa. Im Jahr 1960 schaffte sie den Durchbruch beim Publikum mit Abel Gances Historienabenteuer „Austerlitz – Glanz einer Kaiserkrone“, bei der Kritik mit der Rolle der Ginetta in Luchino Viscontis Familiendrama „Rocco und seine Brüder“.

„CC“, analog zu Brigitte Bardots „BB“, war im Kinoolymp angekommen. Die 1960er-Jahre waren ihre Zeit. Nie strahlte sie schöner, nie war sie sinnlicher, verführerischer. Sie avancierte zum italienischen Superstar, auf Augenhöhe mit Sophia Loren, Gina Lollobrigida und Monica Vitti. Sie wurde häufig engagiert – inzwischen hat sie in mehr als 120 Produktionen mitgewirkt. Sie reifte, zeigte sich dramatischen und komischen Rollen gewachsen, ließ den Status der „Kurven-Königin“ hinter sich.

Mit Visconti drehte sie „Sandra – Die Triebhafte“ und „Der Leopard“, unvergessen ihre Ballszene mit Burt Lancaster und Alain Delon. Sie war die Farmersfrau, Prostituierte und US-Urmutter in Sergio Leones Westernklassiker „Spiel mir das Lied vom Tod“. Allein mit ihren Auftritten in diesen Werken schrieb sie Filmgeschichte.

In den 1970er- und 1980ern konnte man sie vermehrt in internationalen Produktionen bewundern, darunter – neben Klaus Kinski – in Werner Herzogs Filmabenteuer „Fitzcarraldo“ sowie Mafiakrimis wie „Corleone“ oder „Ein Mann aus Stahl und Eisen“. Beide in Szene gesetzt hat Pasquale Squitieri, mit dem sie von 1975 bis 1999 zusammenlebte. Denn, so sagte Claudia Cardinale: „Ehe funktioniert am besten, wenn beide Partner ein bisschen unverheiratet bleiben.“

