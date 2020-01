Eine Frage der Haltung

Ähnliches bekommt man gerade in Jan-Ole Gersters „Lara“ geboten: Eine Hochbegabte, der eine Musikkarriere verwehrt geblieben ist, setzt alles daran, ihren Schützling zum erfolgreichen Künstler aufzubauen. Anna Bronsky (Nina Hoss) heißt sie im neuen Film „Das Vorspiel“. Geigenlehrerin ist sie an einem musischen Gymnasium. Trotz des Widerstands ihrer Kollegen beharrt sie auf der Aufnahme ihres Schülers Alexander (Ilja Monti), den sie für sehr talentiert hält.

Die Handlung beginnt mit der titelgebenden Prüfung, die ihr aufgeregter Protegé trotz des Einspruchs ihrer Mitjurorin Köhler (Sophie Rois) besteht. Schon hier wird klar, dass Anna sich nicht gerne unterordnet, stets versucht, mit allen Mitteln die Oberhand zu gewinnen. Selbst im Lokal, wo sie sich mit Philippe (Simon Abkarian) trifft, ihrem empathischen Mann, der Musikinstrumente repariert. Ewig kann sie sich nicht entscheiden, wo sie Platz nehmen will. Mehrfach setzt sie sich um, geduldig macht der Gatte mit – selbst sein Essen tauscht er mit ihr, weil sie sich wieder fürs vermeintlich falsche Gericht entschieden hat.

Ein Film über eine Frau mit hohen Ansprüchen, an denen sie fast zerbricht. Ina Weisse, die bereits für ihr Debüt „Der Architekt“ (2008) ausgezeichnet worden ist, die bekanntwurde als Schauspielerin und früher auch am Mannheimer Nationaltheater engagiert war, beschäftigt sich erneut mit dem Thema Beziehungen, mit Machtstrukturen und deren Auswirkung. Ihre Heldin, gewohnt souverän und eindringlich verkörpert von Nina Hoss („Jerichow“), ist nicht unbedingt eine sympathische Person. Eine Affäre unterhält sie mit dem Cellisten Christian (Jens Albinus), an ihrem recht gut geratenen Teenager-Sohn Jonas (Serafin Mishiev) mäkelt sie ständig herum, weil er sein Violinspiel vernachlässigt und sich mehr für Eishockey interessiert. . .

Zwang zum Üben

Ein Porträt, eine Auseinandersetzung mit Besessenheit. Anna leidet darunter, ihre hochgesteckten Ziele nicht erreicht zu haben. Nicht weil es ihr an Können fehlt, sondern weil sie an ihren Qualitäten zweifelt. Etwa als sie von Christian gebeten wird, in dessen Quintett mitzuwirken. Bei den Proben patzt sie, bei der Aufführung verlässt sie entnervt die Bühne. So setzt sie ihre Hoffnung in Alexander, zwingt ihn pausenlos zu üben, korrigiert geradezu manisch dessen inkorrekte Schulterstellung. „Es geht um Haltung“, entfährt es ihr einmal, wobei offensichtlich ist, dass das nicht nur physisch, sondern durchaus auch psychisch gemeint ist.

Vom Streben nach Perfektion – das nicht unerwartet in einer Katastrophe endet – erzählt die Filmemacherin mit viel Feingefühl und einem guten Blick fürs Detail. Welche Auswirkungen dies auf Familie und Freunde hat, wird präzise vor Augen geführt. Wobei die Story, nach dem Drehbuch von Weisse und Daphne Charizani („Madrid“), auch vom Leistungsdruck in unserer modernen Gesellschaft handelt, von Versagensängsten und Konkurrenzdenken.

Gute Kameraarbeit

Sorgfältig sind die Figuren gezeichnet, realistisch klingen die Dialoge. Etwas zu wenig herausgearbeitet ist Annas Verhältnis zur ebenfalls strengen Co-Pädagogin Köhler, wenig vertieft wird, warum sie sich zum nur grob skizzierten Christian hingezogen fühlt.

Eine Klasse für sich ist Kamerafrau Judith Kaufmann, die die Szenen perfekt auszuleuchten versteht und mit ihren eher dunklen, in gedeckten Tönen gehaltenen und sorgfältig kadrierten Bildern immer die richtige Atmosphäre evoziert – wie zuvor etwa schon bei „Vier Minuten“, Chris Kraus’ Drama über eine junge Pianistin, die als verurteilte Mörderin im Gefängnis sitzt.

