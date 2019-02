Eine Leiche zum Geburtstag

Für die Komödie „Holmes & Watson“ traten die US-Stars Will Ferrell und John C. Reilly – das Duo der Kultkomödie „Stiefbrüder“ (2008) – erneut gemeinsam vor die Kamera. Ferrell spielt Meisterdetektiv Sherlock Holmes, Reilly seinen Freund Dr. Watson. Sie müssen einen Mord an Königin Victoria verhindern. Auf Holmes’ Geburtstag wird eine Torte mit Leiche serviert. Es ist eine Botschaft von Erzfeind Dr. Moriarty (Ralph Fiennes), der damit droht, die Queen in zwei Tagen zu töten. Der israelisch-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Etan Cohen hat die Geschichte um den berühmten Detektiv als Klamaukfilm inszeniert. (USA 2017, 90 Min.) dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.02.2019