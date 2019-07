Eine Mutter alleine zu Haus

Héloïse lebt als alleinerziehende Mutter in Paris. Zwei ihrer Kinder sind bereits ausgezogen. Als dann auch die jüngste Tochter Jade das Nest verlassen will, scheint die Single-Frau fast in Panik zu geraten. Hin- und hergerissen zwischen ihrem Job als Chefin eines Restaurants, der Sorge um ihren kranken Vater und dem Wohlergehen ihrer Kinder, gerät das sowieso schon turbulente Leben von Héloïse aus dem Gleichgewicht.

Lisa Azuelos, Regie und Drehbuch, hat mit „Ausgeflogen“ einen Film über Fragen wie Erwachsenwerden, Abnabelung, Loslassen, Familie, erste Liebe gemacht. Das Werk, das im Original „Mon Bébé“ heißt, hat viel mit dem Leben der Regisseurin zu tun: Auch eine Tochter Azuelos bewarb sich an einer Uni in Kanada, und genau wie Héloïse, gespielt von Sandrine Kiberlain, in „Ausgeflogen“ fängt die Mutter an, geradezu manisch Erinnerungen mit dem Handy festzuhalten. Die Rolle Jades spielt Azuelos wirkliche Tochter Thaïs Alessandrin.

In „Ausgeflogen“ geht Héloïse mit ihrer ständigen Filmerei Jade gewaltig auf die Nerven, auch die ältere Tochter Lola (Camille Claris) wundert sich, bei ihrem Auszug war die Mutter deutlich cooler. Héloïse entgegnet, da habe sie ja auch noch zwei Kinder übrig gehabt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.07.2019