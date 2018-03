Eine Reise in den Morgen

Anzeige

Frei nach dem Theaterstück von Stefan Vögel erzählt „Arthur und Claire“, wie sich Tragik in Hoffnung verwandeln kann, wenn man das Glück hat, der richtigen Person zu begegnen, auch wenn es schon fast zu spät dafür ist. Arthur ist nämlich in die Niederlande gekommen, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Er ist an Lungenkrebs erkrankt, will nicht qualvoll ersticken. Ein Freund, Dr. Hofer (gewohnt solide: Rainer Bock), den er gleich nach seiner Ankunft in der Klinik besucht, wird Sterbehilfe leisten. Er erklärt, dass der Tod „absolut schmerzfrei“ sein wird – und er sich natürlich gerne um Arthurs Mietwagen kümmert. Denn: „Sonst muss ich nachzahlen.“

Galgenhumor, davon wird es noch reichlich geben. Zunächst ist im edlen Hotel die Henkersmahlzeit geplant. Filet Mignon, eine gute Flasche Rotwein. Dann der Abschiedsbrief an den Sohn. Eine schwierige Sache, die Ruhe verlangt. Aber aus dem Nebenzimmer dröhnt ohrenbetäubende Rockmusik. Arthur geht der Sache auf den Grund – und trifft Claire (Hannah Hoekstra). „Marschieren Sie immer in fremde Zimmer? Machen die Deutschen das immer noch so?“ – „Ich bin Österreicher!“ – „Noch schlimmer.“

Der Beginn einer langen Reise durch die Nacht. Auch die junge Frau leidet unter einem schweren Schicksalsschlag. Mit Tabletten hat sie sich das Leben nehmen wollen. Arthur hat das im letzten Augenblick vereitelt. Aus den beiden Lebensmüden wird eine unerwartete Schicksalsgemeinschaft. Gemeinsam macht man sich auf den Weg. Zwischen Grachten, Coffee Shops, Joints und bestem Malt-Whiskey entspinnt sich langsam eine Freundschaft. Beide versuchen, die Pläne des Anderen zu durchkreuzen. In klugen, witzigen Dialogen erkennt das gegensätzliche Paar allmählich, was das Leben wirklich ausmacht und beschließt, sich diesem zu stellen und es so gut es geht auszukosten.

Ein wunderbar schwebender Schauspielerfilm, den Hader und Hoekstra, Shootingstar der Berlinale 2017, scheinbar mühelos tragen. Geschickt spielen sie einander die Bälle zu, gestatten sich gegenseitig schöne Volten und spitze Pointen, als Running Gag erweisen sich die kleinen kulturellen Unterschiede zwischen Österreichern und Niederländern. Das Drama federn immer wieder komödiantische Momente ab, zum Ende hin fühlt man sich (beinahe) in einer Lovestory.

Lapidar – wie bei Aki Kaurismäki – ist der Grundton, schwarzer Humor ist Trumpf, im Gegensatz dazu stehen die wunderbaren, fast dokumentarischen Nachtbilder von Katharina Dießner („Between Worlds“), die sich Postkartenansichten weitgehend verweigert und dennoch das Flair des „Venedig des Nordens“ perfekt einfängt.

