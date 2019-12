Er sagt, sie sagt . . .

In seinen Filmen feiert er das Leben und die Liebe: Cédric Klapisch, Jahrgang 1961, Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler. Ein untrüglicher Blick fürs Alltägliche zeichnet ihn aus, ein gutes Gespür besitzt er für seine Charaktere. Kassenhits landete er mit seinen beiden WG-Komödien „L’auberge espagnole“, die eine in Barcelona, die andere in St. Petersburg angesiedelt, wirklich zu Hause ist er jedoch in der Seine-Metropole, siehe etwa „So ist Paris“. Dorthin ist er für „Einsam Zweisam“ zurückgekehrt und hat Ana Girardot und François Civil, seine Protagonisten aus „Der Wein und der Wind“, erneut besetzt.

Durch Mauer getrennt

Balkon an Balkon wohnen Mélanie und Rémy, getrennt nur durch eine Mauer. Dennoch haben sie sich noch nie bewusst gesehen, obwohl sie regelmäßig die gleichen Wege gehen, nebeneinander in der Apotheke nach einem Mittel gegen ihre Schlaflosigkeit fragen und im selben Orient-Supermarkt einkaufen. Dort schwätzt ihnen der schlitzohrige Besitzer Mansour (Simon Abkarian) regelmäßig vermeintlich „bessere“, weil teurere Esswaren auf. Ein origineller „running gag“, der letztendlich dazu führt, dass die beiden sich treffen.

Doch ehe das passiert, muss man sich als Zuschauer rund 105 Minuten gedulden. Denn Klapisch, mit dem Argentinier Santiago Amigorena („Ihr letzter Coup“) zudem für das Drehbuch verantwortlich, ist nicht an einer gradlinigen Lovestory interessiert.

Er verweigert sich den Konventionen des Genres. Erzählt vielmehr von der Einsamkeit der Metropole, von der Anonymität ihrer Bewohner, von Selbstzweifeln und davon, wie eine Kette von Zufällen – eine kleine Katze spielt eine wichtige Rolle – schließlich in einer Romanze mündet.

Mélanie fühlt sich in ihrem Job als Biochemikerin überfordert, leidet darunter, dass ihr Freund sie verlassen hat und aus dem gemeinsamen Appartement ausgezogen ist. Via Internet sucht sie einen neuen Partner.

Auswahl hat sie reichlich, doch der Richtige ist nicht dabei. Glaubt man zumindest dem Umstand, dass sie sich nach einer gemeinsamen Nacht – und zu viel Alkohol – kräftig übergeben muss.

Noch schlechter geht es in Herzensangelegenheiten Rémy, der aus der Provinz – und vor den Eltern – geflohen ist. Einzig eine Mitarbeiterin scheint an ihm interessiert. Sie kategorisiert ihn als „Cheeseburger“-Mann, der dem „Hamburger“-Mann unbedingt vorzuziehen sei. Doch gleich das erste Date scheitert. Freunde hat er auch keine, seine Anstellung in einer Logistikfirma verliert er – nur um befördert zu werden. Was Schuldgefühle in ihm weckt, zu Panikattacken und Sitzungen bei einem Psychotherapeuten (François Berléand) führt.

Langsam öffnet er sich dem wortkargen, bedächtigen Mann, genauso wie dies Mélanie auf der Couch ihrer Analytikerin (Camille Cottin) tut. Er sagt, sie sagt... zwei Handlungsstränge werden gelungen parallel aufgerollt, zwei Individuen dabei beobachtet, wie sie sich langsam aus ihrer seelischen Notlage befreien und zu sich finden. geh

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019