Erotisch aufgeheizte Stimmung

Bisher ist Timothée Chalamet dem großen Publikum kaum bekannt. Aufgefallen ist der 22-jährige New Yorker 2012 allein den Fans des TV-Serien-Hits „Homeland“ in einer Nebenrolle. Im Jahr darauf hatte er einige Schlagzeilen, als er mehrfach an der Seite von Madonnas Tochter Lourdes zu sehen war. Jetzt aber ist seine Popularität enorm gestiegen; auf der Internetplattform Instagram etwa hat er mehr als 700 000 Follower. Ein Grund dafür ist seine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller in der Bestseller-Verfilmung „Call Me By Your Name“.

Timothée Chalamet verkörpert darin den 17-jährigen Elio. Der Teenager erlebt die Sommerwochen des Jahres 1983 im Paradies auf Erden. Doch er leidet Höllenqualen. Denn seine Eltern haben den Studenten Oliver (Armie Hammer) auf ihren idyllischen Landsitz in Italien eingeladen. Elio verliebt sich in den geistreichen Fremden. Doch ist er mehr als nur das Spielzeug eines heißen Sommers?

Die von leiser Melancholie getragene Geschichte wird vor allem über Blicke und Gesten erzählt. Dazu sorgt ein intelligenter Musikeinsatz – neben für den Film geschaffenen Songs wesentlich geprägt von Kompositionen Johann Sebastian Bachs – für gediegene Eleganz. Mit der inszenierte Regisseur Luca Guadagnino („A Bigger Splash“) übrigens auch die oft recht deutlichen Sexszenen.