„Es gibt keine Probleme“

Sie läuft und läuft, die Disney-Hitmaschine. Für spektakuläre Umsatzzahlen sorgte gerade „Avengers: Endgame“, schon steht mit „Der König der Löwen“ der nächste potenzielle Zuschauerhit ins Haus. Auf eine weitere Neuauflage wird gesetzt, dank der recht positiven Erfahrungen, die man mit „Cinderella“, „Die Schöne und das Biest“ oder „Dumbo“ gemacht hat. Ein einschlägig erfahrener Regisseur wurde für die Umarbeitung des Zeichentrickfilms engagiert, Jon Favreau, der das „Dschungelbuch“ unter dem Titel „The Jungle Book“ mittels fotorealistischer dreidimensionaler Computergrafik reanimiert hat.

Extrem hoch liegt diesmal die Messlatte. Das Original aus dem Jahr 1994 war ein sensationeller Erfolg – nicht zuletzt wegen der Marketing-Kampagne, bei der etwa in Deutschland erstmals in Bus- und Straßenbahnhaltestellen flächendeckend mit Plakaten geworben wurde. Der Film spielte bei rund 45 Millionen Dollar Herstellungskosten weltweit knapp eine Milliarde Dollar ein und gewann zwei Oscars – für Hans Zimmers Musik sowie den Song „Can You Feel The Love Tonight“ von Tim Rice und Elton John.

Wenig verwunderlich also, dass das Neo-Abenteuer einem einzigen Déjà-vu-Erlebnis gleicht. Bloß kein Risiko! Am markanten Löwenfelsen finden sich die Tiere der Savanne ein, um die Geburt von Simba (im Original gesprochen von Donald Glover) zu feiern. Stolz präsentieren Löwen-Oberhaupt Mufasa (James Earl Jones) und Löwin Sarabi (Alfre Woodard) ihren Nachwuchs, der eines Tages dem Vater nachfolgen und darauf achten soll, dass der „Kreis des Lebens“ – „Circle of Life“, der erste Ohrwurm, ist zu hören – eingehalten wird. Freude allenthalben, nur Mufasas Bruder Scar (Chiwetel Ejiofor) mag diese nicht teilen. Er sieht sich um die Thronfolge betrogen, lockt Mufasa in einen tödlichen Hinterhalt und vertreibt Simba.

Hinreißende Filmsongs

Drama zunächst. Dann folgt eine turbulente Komödie. Simba stolpert durchs ihm unbekannte Land, schließt Freundschaft mit dem vorlauten Erdmännchen Timon (Billy Eichner) und dem liebenswerten Warzenschwein Pumbaa (Seth Rogen), ein prototypisches „odd couple“ (seltsames Paar), das hinreißend Solomon Lindas „The Lion Sleeps Tonight“ zum Besten gibt. Sie treiben ihre Späße – „Hakuna Matata“ erklingt, ein Swahili-Spruch, der sich mit „Es gibt keine Probleme“ übersetzen lässt. Bis Nala (Beyoncé) auftaucht, Simbas alte Freundin, ihm ins Gewissen redet und seine Verantwortung bewusstmacht. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg, um den verschlagenen Scar zu stürzen.

Lediglich ein paar kurze Szenen hat Drehbuchautor Jeff Nathanson dem Ur-Skript hinzugefügt, sich im Übrigen penibel daran orientiert. Die Lauflänge von 118 Minuten, 30 mehr als bei der Vorlage, fußt primär auf der gekonnten Verlängerung einiger Schlüsselsequenzen. Man hat mehr zu schauen, darf über die Computeranimation stauen. Ob zitternde Barthaare, stürzende Wassermassen, ziehende Wolken, majestätische Sonnenaufgänge oder -untergänge, flüchtende Gnus, der furchterregende Brand beim finalen Kampf mit den mörderischen Hyänen – alles minutiös in so noch nie da gewesener Perfektion umgesetzt. Wüsste man es nicht anders, könnte man sich – auch in Sachen Flora und Fauna – in einer BBC-Naturdokumentation wähnen.

Leichte Veränderungen wurden bei der Musik vorgenommen, sie dem Geschmack der Zeit angepasst. Zimmer hat seinen Soundtrack „afrikanisiert“, ihn akustisch mit Trommeln und landesüblichen Instrumenten treffender auf dem Schwarzen Kontinent verankert. Hinzu kommt – analog zu „Speechless“ in „Aladdin“ – ein neues Lied, „Spirit“, gesungen von Beyoncé, als sie als Nala gemeinsam mit Simba in ihre Heimat zurückkehrt. Im traditionellen Musical-Stil liefern die verschiedenen Figuren ihre Nummern ab, höchst eingängig und furchteinflößend dabei immer noch Scars „Be Prepared“.

So funktioniert Kino

Man muss kein Prophet sein, um den Siegeszug dieser durchkalkulierten Studio-Produktion vorherzusagen, die ihr (Familien-)Zielpublikum fest im Auge hat. Spannung und Spaß, Herzschmerz und Hatz, Freundschaft und Verrat, dazu edle, mutige (Tier-)Eltern sowie großäugige, süße (Tier-)Kinder – und schließlich das Happy End. Emotionen, Pathos und Tränen inbegriffen. So funktioniert Kino – ob’s einem nun gefällt oder nicht.

