Es zählt das Lokalkolorit

Heimatkrimis ohne Ende. In jedem Eck der Republik wird gemordet, im Harz, in der Uckermark oder der Kurpfalz, am Taunus oder Chiemsee. Das Verbrechen ist immer und überall. Im Fernsehen sind die Ermittler unermüdlich unterwegs, Verfassungsschützer, (Dorf-)Polizisten und Hobbykriminalisten mit vielsagenden Namen. Der Kluftinger etwa, gespielt von Herbert Knaup, oder Gisela Wegmeyer in Person von Johanna Bittenbinder. Zumindest ein wenig müssen die Herrschaften zum örtlichen Idiom neigen und die den Landstrichen zugeschriebenen Charaktereigenschaften besitzen.

Das Konzept trägt seit nunmehr gut zehn Jahren, trotz der Spötter, die (oft nicht zu Unrecht) behaupten, dass die Filme gerne „dumpfeln“, das Wort „Regionalkrimi“ verdächtig nach „Regionalliga“ klingt.

Constantin Film hat die Zeichen der Zeit jedoch richtig gedeutet, auf das Subgenre gesetzt und dessen Leinwandpotenzial erkannt. Kurzentschlossen entschied man 2013, die TV-Produktion „Dampfnudelblues. Ein Eberhoferkrimi“ zunächst auf der Leinwand auszuwerten. Der Beginn einer Erfolgsstory, wovon die inzwischen drei Fortsetzungen „Winterkartoffelknödel“, „Schweinskopf al dente“ und „Grießnockerlaffäre“ zeugen.