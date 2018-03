Experiment läuft gruselig schief

Anzeige

Wir leben in einem Zeitalter, in dem die größten Helden der heranwachsenden Jugendlichen keine Hollywoodstars oder Bandmitglieder mehr sind, sondern Teenager wie sie selbst. YouTuber und sogenannte Influencer sind ganz normale Menschen, die ihre – mitunter Millionen – Fans regelmäßig an ihrem Alltag teilhaben lassen. Plattformen wie YouTube, Instagram und Snapchat machen es möglich.

Diesen Trend hat auch Regisseur und Drehbuchautor Michael David Pate für sich entdeckt. Nach seiner Horrorsatire „Gefällt mir“ und dem YouTuber-Fanfilm „Kartoffelsalat“ bleibt er sich und seinem bevorzugten Genre treu und setzt in seinem Schocker „Heilstätten“ eine Handvoll YouTuber in einer ehemaligen, angeblich verfluchten Lungenklinik aus. Zum Ensemble gehören auch echte Social-Media-Stars wie Freshtorge, Nilam Farooq und Lisa-Marie Koroll.

Die Protagonisten wollen sich in den Berliner Heilstätten die ultimative Anti-Angst-Challenge liefern: Mithilfe von Theo begeben sich Marnie, Betty, Emma, Charly und Finn in das geschichtsträchtige Gebäude am Rande von Berlin, in dem zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges grauenhafte Menschenversuche durchgeführt wurden.