Familiäre Altlast

Das Gewicht der Welt scheint auf den Schultern des Möbelpackers Walter (Rainer Bock) zu liegen, wie bei „Atlas“, dem Titel gebenden Titanen der griechischen Mythologie. 60 Jahre ist er inzwischen alt, einst war er Gewichtheber, inzwischen schuftet er für seinen umtriebigen Chef Roland (Uwe Preuss), der sich mit seiner kleinen Firma im Frankfurter Raum auf Zwangsräumungen spezialisiert hat.

Die Vorhut bildet stets Gerichtsvollzieher Alfred (Thorsten Merten), der den Mieter informiert, dass er die Wohnung sofort zu verlassen hat. Ist das geschehen, geht’s flugs zur Sache. Die Männer langen zu, verladen Schränke, Stühle und anderes Inventar in einen Lasterwagen und fahren davon. Das war’s. Routine.

So soll es nun auch bei einer Familie ablaufen, die sich bislang weigerte, aus ihrem Altbau auszuziehen. „Kein Problem“, meint Moussa (Roman Kanonik), der neue Mann bei der Truppe. Ein grobschlächtiger, brutaler Zeitgenosse ist er, Mitglied einer kurdischen Familie. Auf „Entmietungen“ hat sich dessen krimineller Clan spezialisiert, luxussaniert werden die requirierten Häuser, zu Höchstpreisen auf dem boomenden Immobilienmarkt verkauft.

Doch der verheiratete Jan (Albrecht Schuch), Papa eines kleinen Sohns, lässt sich nicht einschüchtern, gegen den Räumungsbefehl ist er juristisch vorgegangen. Also beschließt Moussa, gegen alle Einwände Alfreds, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen...

Beinharter Krimi…

Einen beinharten Krimi, einen (Gentrifizierungs-)Thriller lässt dieser Plot nach dem für den Deutschen Drehbuchpreis nominierten Skript von Paul Salisbury und David Nawrath, der zudem für die Inszenierung verantwortlich zeichnet – vermuten. Halb- und Unterwelt, Waffen, Gewalt, Kneipen, Spielhöllen… All diese Genre-bedingten Elemente sind vorhanden. Doch der Filmemacher, der hier sein überzeugendes Debüt gibt, interessiert sich primär für die andere, ganz private Story.

Walter erkennt nämlich in Jan sein Kind, das er vor Jahrzehnten nach einem wohl handgreiflichen Streit mit seiner Frau verlassen und seitdem nie mehr gesehen hat. Nun versucht er, sich ihm wieder anzunähern. Dies gestaltetet sich aber schwierig, hat er sich doch im Lauf der Zeit zum introvertierten Einzelgänger entwickelt.

Eine Vater-Sohn-Geschichte, eine Charakterstudie mit Fokus auf Walter. Sorgsam wird dieser eingeführt. Man sieht ihn nach Feierabend am Tresen sitzen, wo er mit eingezogenem Kopf sein Bier trinkt. Dann geht er in seine karg eingerichtete Bleibe, schält sich aus seinem ledernen Tragegurt, legt sich im Unterhemd auf den Boden, kühlt so den geschundenen Rücken. Die Knochen knacken, der Atem geht schwer. Die körperlich harte Arbeit hat ihre Spuren hinterlassen, dennoch ist er noch in recht guter Verfassung. Ein nicht unerheblicher Aspekt für den weiteren Verlauf der Handlung, in der Walter, der sich sonst aus allem heraushält, beschießt Stellung zu beziehen und den „guten Kerl“ in sich weckt.

... mit emotionalem Kern

Dass diese Transformation so glaubwürdig abläuft, liegt am überragenden Auftritt des renommierten TV- und Theaterdarstellers Bock („Das weiße Band“), der diese Rolle ursprünglich gar nicht hatte übernehmen wollen. Als er dann auf Drängen des Regisseurs doch zusagte, hat er sich mit Hilfe eines persönlichen Fitnesscoachs die nötigen Muskeln antrainiert – und beweist, dass er durchaus einen Kinofilm tragen kann. Mit stoischer Miene, breitbeinigem Gang und wenig Dialog. Sein differenziertes Spiel, die stimmige Atmosphäre und die Bilder von Kameramann Tobias von dem Borne, die die Tristesse des gezeigten Milieus perfekt einfangen, machen die Qualität dieses Werks aus. Die wenigen Action-Einlagen – etwa mit einer zweckentfremdeten Hantel – wären eigentlich nicht nötig gewesen.

