Familienchaos auf Italienisch

Familienfeiern sind ebenso unberechenbar wie das Wetter. Wenn die liebe Verwandtschaft zusammenkommt, kann die Katastrophe so schnell hereinbrechen wie ein Sommergewitter. Dies kann gnadenlos enden wie in Thomas Vinterbergs Dogma-Drama „Das Fest“ (1998) oder eher versöhnlich wie in dem für zwei Oscars nominierten Starauflauf „Im August in Osage County“ (2013) mit Julia Roberts und Meryl Streep.

Zwischen beiden Extremen rangiert die melancholisch grundierte Tragikomödie „Zuhause ist es am schönsten“ des 1967 in Rom geborenen Regisseurs Gabriele Muccino („Das Streben nach Glück“). Der Italiener arbeitete mehr als zehn Jahre lang in Hollywood mit Schauspielern wie Will Smith oder Russell Crowe und kehrt nun mit seinem neuen, sehenswerten Ensemblefilm in seine Heimat zurück.

Zur Feier ihrer Goldenen Hochzeit haben Alba (Stefania Sandrelli) und Pietro (Ivano Marescotti) ihre Großfamilie samt Expartnern und Enkeln auf ihr hübsches Anwesen auf der idyllischen Insel Ischia eingeladen. Aber von Harmonie ist wenig zu spüren. Pietros Sohn Carlo (Pierfrancesco Favino) liegt im Dauerclinch mit seiner eifersüchtigen, neuen Ehefrau Ginevra (Carolina Crescentini), weil auch die Exfrau eingeladen wurde.