Fast wie im Märchen

Arnold Schwarzenegger ist als „Terminator“ für actionreiche und martialische Filme ebenso bekannt wie für seinen muskulösen Körper. An letzterem arbeitet sein Sohn Patrick Schwarzenegger zwar offensichtlich auch – als Schauspieler scheint der 24-Jährige aber einen anderen Weg einzuschlagen als sein berühmter Vater und ist nun im Liebesdrama „Midnight Sun“ zu sehen. Darin geht es um nicht weniger als die ganz großen Gefühle. Regisseur Scott Speer sieht es gar als modernes Märchen.

„Ich liebe Märchen“, erzählt Scott in einem Interview mit dem Verleih. Beim Lesen des Drehbuchs habe er sofort an „Aschenputtel“ und „Rapunzel“ denken müssen. Tatsächlich hat der Filmstoff etwas von beiden: Teenager Katie (Bella Thorne) darf wegen einer seltenen Krankheit nicht in die Sonne und muss ihr Leben drinnen verbringen – nur nachts geht sie aus dem Haus und spielt einsam auf ihrer Gitarre.

Lange allein bleibt sie im Film freilich nicht. Irgendwann trifft sie Charlie (Patrick Schwarzenegger), den sie immer nur von Ferne durch ihr Fenster beobachtet hat. Wie es sich für ein Märchen gehört, verliebt der sich auf den ersten Blick in Katie. Sie wird von ihm schließlich buchstäblich wachgeküsst – und er zeigt ihr, wie viel Spaß das Leben machen kann.