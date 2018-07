Flucht von der Teufelsinsel

Anzeige

Nun also „Papillon“. Das US-Gefangenendrama – ein Kassenschlager – soll recycelt werden. Dabei verhält es sich mit dem Remake von Franklin J. Schaffners Klassiker wie mit den Neuauflagen von Sam Peckinpahs „Getaway“ (1972) oder Fred Zinnemanns „Der Schakal“ (1973) – das Original war (wesentlich) besser. Wobei die Erinnerung trügen kann. Nostalgische Schwärmerei vielleicht. Außerdem: Wer kann sich an die Adaption von Henri Charrières 1969 (im französischen Original) respektive 1970 (auf Englisch) erschienen Bestseller mit Steve McQueen und Dustin Hoffman in den Hauptrollen erinnern? Das von der Kritik hoch gelobte, umsatzstarke Werk – 8,5 Millionen Besucher in der Bundesrepublik – lief 1973 hierzulande an, da war das Gros heutiger Kinogänger nicht einmal auf der Welt.

Zwielichtiger Charakter

Hauptdarsteller Charlie Hunnam Als Rocker-Boss „Jax“ Teller der Hit-Serie „Sons of Anarchy“ (2008-2014) wurde er weltberühmt: Charlie Hunnam, inzwischen auch im Kino ein gefragter Mann. 1980 im englischen Newcastle upon Tyne geboren, gab er 1996 in der Serie „My Wonderful Life“ sein Schauspieldebüt. Ein breiteres Publikum erreichte er erstmals 2002 als Titelheld der Charles-Dickens-Adaption „Nicholas Nickleby“. Auftritte im Oscar-prämierten Drama „Unterwegs nach Cold Mountain“, in „Children of Men“, „Die versunkene Stadt Z“ und – ein Jugendtraum – „King Arthur – Legend of the Sword“ folgten. Gerne verkörpert Charles Matthew Hunnam böse Buben, harte Jungs oder Psychopathen. 2005 war er das „Gesicht“ der Emporio-Armani-Werbekampagne. Der leidenschaftliche Motorradfahrer war von 1999 bis 2002 mit Katharine Towne („Mulholland Drive“) verheiratet, seit 2005 ist er mit Morgana McNelis liiert. geh

Eine Neuinterpretation ist durchaus legitim. Wobei der dänische Regisseur Michael Noer („Nordvest – Der Nordwesten“), bekannt primär für seine Dokumentationen, sich über lange Strecken eng an den Vorgänger hält und sich auf die Jahre konzentriert, in denen sein Held in der Strafkolonie St. Laurent in Französisch-Guayana eine lebenslange Haftstrafe verbüßen soll. Von 1933 bis 1945 war „Papillon“, der Spitzname bezieht sich auf den auf die Brust tätowierten Schmetterling, unter anderem auf der Teufelsinsel inhaftiert. Zig Fluchtversuche unternahm er, bis es ihm gelang, sich nach Britisch-Guayana durchzuschlagen. Offiziell begnadigt, ließ er sich in Venezuela nieder und gliederte sich in die Gesellschaft ein.

Wobei sich die Fakten nicht genau belegen lassen. Charrière, 1906 in Südfrankreich geboren, 1973 an Kehlkopfkrebs in Madrid gestorben, blieb Zeit seines Lebens eine schillernde, undurchsichtige Figur. Ein Geschichtenerzähler, ein Ganove –nach seiner Freilassung war er an einem fehlgeschlagenen Bankraub beteiligt –, ein Chamäleon. Nur den Mord, den man ihm in Paris zur Last legte, bestritt er bis zu seinem Lebensende vehement – der Punkt, an dem das Skript von Aaron Guzikowski („The Red Road“) in die Handlung einsteigt.