Fragen von Schuld und Sühne

Eine ganz alltägliche Szenerie: Ein Mann ist spätabends in Teheran mit dem Auto unterwegs, fährt auf einer verkehrsreichen Straße – da wird er seitlich abgedrängt und schneidet seinerseits ein kleines Motorrad mit einer vierköpfigen Familie. Dieses Fahrzeug kommt am Straßenrand zu Fall, allerdings scheint niemand verletzt – nur der kleine Sohn sagt dem besorgten Autofahrer, der Arzt ist, er habe Kopfschmerzen.

Also untersucht der ihn kurz, bittet aber darum, keine Polizei zu rufen, weil seine Versicherung abgelaufen sei. Er gibt der Familie Geld und rät ihr, ins Krankenhaus zu fahren für eine genauere Untersuchung. Als er tags darauf selbst ins Spital kommt, wo er als Pathologe arbeitet, erfährt der Arzt Kaveh Nariman, dass der kleine Junge gestorben ist. Seine Kollegen halten eine Fleischvergiftung für die Todesursache, doch Nariman wird den Gedanken nicht los, der Unfall könnte die Ursache sein.

Die titelgebende „Moralische Entscheidung“ im in Venedig uraufgeführten Film von Vahid Jalilvand ist zunächst die eigene des Arztes, weil er, der privat ohnedies unter Druck steht, sich fragt, wie er weiter verfahren und ob er sich selbst anzeigen soll. Zugleich spielt der Titel auf die weiteren Beteiligten an: die Mutter des Jungen, die ihren Mann verlassen will, den Vater selbst, weil er mangels Geld schlechtes Fleisch für die Familie gekauft hat, und auch den Verkäufer.

Das sehenswerte emotionale Drama ist ein typischer Film aus dem als Kinoland international geschätzten Iran – stilistisch am italienischen Neorealismus orientiert, hochkonzentriert, ohne Musik, dazu eine ruhige effiziente Kamera, deren Bilder ebenfalls immer nah an den Figuren – und also an den existenziellen Themen – ist. Iranisches Kino vom Feinsten: kritisch dem gegenwärtigen Leben gegenüber, doch das Mullahregime bekommt auch hier nirgendwo ein Gesicht, wird nie erwähnt. Allerdings ist auch so immer klar, dass etwas nicht stimmt in diesem Land und mit dessen Ordnung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019