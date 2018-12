Frankensteins Mutter

Eine junge Frau, gerade einmal 16 Jahre alt, die in der konservativen britischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts um Selbstbestimmtheit ringt: Mary Shelley, 1797 in London als Mary Godwin geboren. Als Verfasserin von „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“, 1818 erschienen, einem der bekanntesten fantastischen Werke, ist sie in die Literaturgeschichte eingegangen. Die kämpferische Natur wurde ihr in die Wiege gelegt. Ihr Vater war der Sozialphilosoph und Begründer des politischen Anarchismus William Godwin, ihre Mutter die Autorin Mary Wollstonecraft, eine frühe Feministin, die 1792 mit ihrer Kampfschrift „Verteidigung der Rechte der Frau“ maßgeblich zur Gleichstellung der Geschlechter beitrug.

Auf dem Friedhof, am Grab der Mama, die wenige Tage nach ihrer Geburt gestorben ist, sitzt Mary (Elle Fanning). Ein Blatt Papier und einen Stift in der Hand, sucht sie nach Formulierungen. Gruselgeschichten bringt sie zu Papier, die sie zu Hause dem kleinen Bruder und ihrer Stiefschwester Claire Clairmont (Bel Powley) vorliest. Durch einen Freund der Familie lernt sie den Dichter Percy Bysshe Shelley (Douglas Booth) kennen und verfällt ihm sofort. Die leidenschaftliche Liebe des jungen Paares wird trotz aller Offenheit und Toleranz immer wieder – nicht zuletzt wegen ständiger Geldsorgen – auf eine harte Probe gestellt. Zu der entscheidenden Wende in ihrem Leben kommt es, als sie den Geliebten Claires, den Poeten Lord Byron (Tom Sturridge) kennenlernt, der sie zu einem Schreibwettbewerb herausfordert...

Die Geschichte der Genese eines der berühmtesten literarische Geschöpf der Weltgeschichte: Frankensteins Monster. Zugleich die einer Frau, die im 19. Jahrhundert ihre Stimme erhebt und der Männerwelt furchtlos die Stirn bietet. Ein idealer Stoff für die aus Saudi-Arabien stammende Haifaa Al-Mansour, die 2012 mit „Das Mädchen Wadjda“ für Furore sorgte. Seelenverwandt fühlt sie sich nach eigener Aussage mit der berühmten Autorin, die gegen die religiösen Dogmen und gesellschaftlichen Konventionen ihrer Zeit aufbegehrte, fragwürdige wissenschaftliche Experimente anprangerte, den wohl wichtigsten Vorläufer der modernen Science-Fiction-Romane schuf und sich dabei selbst in ihrer tragischen Kreatur spiegelte. Chronologisch geht die Filmemacherin in ihrem historischen Drama vor, nimmt sich Zeit, konzentriert sich auf die zwei Jahre bis zur Publikation von „Frankenstein“.

Unter männlichem Pseudonym erscheint der spätere Bestseller zunächst, erst ihr Papa setzt durch, dass die zweite Auflage ihren Namen auf dem Titel trägt. Die häusliche Situation Marys schildert sie, die Streitereien mit der Stiefmutter, die Geheimnisse, die sie mit Claire teilt, aber auch die Eifersüchteleien unter den beiden. Einen guten Einblick in die Gesellschaft jener Tage bekommt man, tiefe Armut auf der einen Seite, noble Salons, Verschwendung und Dekadenz – vor allem wenn der selbstverliebte Dichterfürst Byron ins Spiel kommt – auf der anderen.

Primär mit natürlichem Licht hat man gedreht, dunkle Brauntöne herrschen vor, was eine stete atmosphärische Spannung gewährleistet, für Dramatik sorgen immer wieder – dem Grusel-Genre geschuldet – heftige Regenschauer. Aber die Regisseurin interessiert sich weniger für Horror und Schock, ihr geht es um das Innenleben, die Seele ihrer Heldin, die sie als moderne Frau zeichnet, die nach Gleichberechtigung strebt – gleichermaßen in geistiger wie sexueller Hinsicht.

Elle Fanning („Die Verführten“) spielt sie nuanciert, stark, sensibel und verletzlich zugleich. Bestens wird sie von der quirligen, draufgängerische Powley („A Royal Night“) unterstützt, etwas blass, weil recht konturlos, bleibt Booth („Jupiter Ascending“) als Shelley, zu exaltiert – mag er vielleicht auch in Wirklichkeit so gewesen sein – legt Sturridge („Am grünen Rand der Welt“) seinen Byron an, die Sympathiepunkte unter den Männern sammelt Stephen Dillane („Game of Thrones“) als Marys liebevoller Vater.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018