Gangster im Operationssaal

Anzeige

Vergleiche zu den beiden „John Wick“-Abenteuern wurden gezogen, als Anfang Juni „Hotel Artemis“ in den USA anlief. Der Grund liegt auf der Hand, dort wie hier gibt es einen Ort, wohin sich Gangster zurückziehen können, unbehelligt von der Polizei beziehungsweise von konkurrierenden Ganoven.

Das Hotel Continental war es bei den bleihaltigen Actionern von Chad Stahelski, Keanu Reeves durfte in der Luxusherberge entspannen, ohne gleich um sein Leben fürchten zu müssen. Ähnliches gilt auch für die Herrschaften, die die titelgebende Unterkunft von Spielfilmdebütant Drew Pearce, Drehbuchautor von „Iron Man 3“, aufsuchen.

Zuflucht für Bankräuber

Mit dem Unterschied, dass es sich hier um ein geheimes (Nobel-)Krankenhaus handelt, betuchten Mitgliedern vorbehalten, die regelmäßig ihre Beträge einzahlen. So wie der Bankräuber Waikiki (Sterling K. Brown), der sich mit seinem schwer verletzten Bruder hierher flüchtet. Das Chaos in den Straßen von Los Angeles des Jahres 2028 hat er für seinen Coup nutzen wollen, der Plan ist nicht aufgegangen, die Gang ins Kreuzfeuer der Polizei geraten. Nun gilt es abzutauchen, sich schnell in Sicherheit zu bringen und die Schusswunden behandeln zu lassen. Von der „Schwester“ (Jodie Foster), ihres Zeichens eine hoch spezialisierte Fachkraft: „Wir sind hier in Amerika. 85 Prozent von dem, was ich verarzte, sind Schusswunden“.