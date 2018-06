Geballte Frauenpower mit Bullock statt Clooney

Anzeige

Von dem charmanten Gauner Danny Ocean, gespielt von George Clooney, ist in „Ocean’s 8“ nicht mehr viel übrig. Sein Marmorgrabstein hat die Inschrift 1961-2018, seine gerissene Schwester Debbie (Sandra Bullock) gibt nun den Ton an. Doch gleich die erste Szene in der neuen Gangsterkomödie ist eine Hommage an die Hit-Trilogie von Steven Soderbergh, der Stars wie Clooney, Brad Pitt und Matt Damon für die großen Diebesfeldzüge filmte.

Genau wie Danny in „Ocean’s Eleven“ sitzt nun Debbie Ocean in Knastkleidung vor einem und bittet um ihre Entlassung. Sie wolle „ein ganz normales Leben“ führen, säuselt sie. Von wegen normales Leben: Fünf Jahre, acht Monate und zwölf Tage hinter Gitter hatte sie Zeit, den perfekten Raubüberfall zu planen. Doch „Ocean’s 8“ ist keine Fortsetzung mit den üblichen Verdächtigen. Der Heist-Krimi setzt ganz auf Hollywoods Frauenpower.

Das ist genau das Richtige, erklärt Debbie ihrer alten Komplizin Lou (Cate Blanchett). Zusammen trommeln sie eine Crew zusammen: die gewiefte Hackerin Nine Ball (Sängerin Rihanna), Modeschöpferin Rose (Helena Bonham Carter), eine Juwelierin (Mindy Kaling), eine Taschendiebin (Rapperin Awkwafina) und eine Hehlerin (Sarah Paulson). Abräumen wollen sie bei der Met-Gala – eine Diamantenkette im Wert von 150 Millionen Dollar.