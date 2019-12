Gefiederter James Bond

Nick Bruno und Troy Quane wandeln in ihrem Animationsabenteuer „Spione Undercover - Eine wilde Verwandlung“ auf den Spuren des britischen Überagenten 007.

Ja, in Sachen Animation ist Disney unumstrittener Marktführer. Sieht man von Pixar („Toy Story“) ab, inzwischen vom „Mäuse-Imperium“ einverleibt, investiert kaum mehr ein Studio in den Trickfilm. Die Vielfalt ist verloren gegangen, auf Anarcho-Unterhaltung à la Warner Brothers, etwa „Bugs Bunny“, muss man längst ebenso verzichten wie auf das MGM-Gespann „Tom und Jerry“ oder den freundlichen Geist „Casper“ der Paramount/Famous Studios.

Übermacht Disney

Ewiggleiche Bilderwelten liefert nur noch die Walt Disney Company, serienweise liebliche Zuckerguss-Märchen, die auf berühmten Vorlagen beruhen und musikalisch eingängig untermalt werden. Das Rezept geht auf. Beispiel: „Die Eiskönigin 2“. 204 000 Besucher haben hierzulande am Starttag ein Ticket gelöst – erfolgreicher waren nur die Disney-Produktionen „Avengers: Endgame“ und „Der König der Löwen“.

Dieser Übermacht Paroli zu bieten, ist in den vergangenen Jahren nur den Blue Sky Studios mit ihren „Ice Age“-Hits, gefolgt von den etwas schwächeren „Rio“-Dschungelabenteuern, gelungen. Zur 20th Century Fox Animation gehörte das zwischenzeitlich ebenfalls von Disney übernommene Unternehmen – und das meint man „Spione Undercover – Eine wilde Verwandlung“, dem neuesten Werk des Hauses, in Sachen Look, Stil und Umsetzung anzusehen.

Der liebenswerte brasilianische Papagei ist hier zur Taube mutiert, in diese wird der mega-coole Superspion Lance Sterling, im Original von Will Smith gesprochen, den man in der Figur auch wiedererkennen kann, in Folge eines fehlgelaufenen Experiments verwandelt.

Das erschwert ihm seine neue Mission, einem rund um den Globus operierenden Megaschurken das Handwerk zu legen. Denn nun ist er plötzlich auf die Hilfe des etwas tölpelhaften Wissenschaftlers Walter Beckett angewiesen. Was diesem in Sachen Sozialkompetenz fehlt, macht er durch Erfindungsreichtum und Intelligenz wieder wett. Zig geniale Apparaturen entwickelt er, die Lance die Arbeit erleichtern. Und so wachsen die gegensätzlichen Charaktere langsam zum großem Team zusammen, lernen, dass sie sich aufeinander jederzeit verlassen können.

Zu oberflächlich

Das Spielfilmdebüt von Nick Bruno und Troy Quane, ein „Buddy Movie“ im Gewand eines typischen 007-Agententhrillers mit im Kindchenschema gehaltenen Figuren. Ein poppig bunter Hybrid, der unentschlossen zwischen Spaß und Ernst pendelt. Für die kleinen Zuschauer ist er wohl wirklich zu erschreckend, für die Erwachsenen, mangels subversivem Witz, zu oberflächlich.

Auf Tempo und Action hat man das Augenmerk gerichtet, auf Effekte, Explosionen und wechselnde Schauplätze, darunter die Lagunenstadt Venedig und das unter dem Washingtoner Lincoln Memorial Reflecting Pool eingerichtete US-Geheimdiensthauptquartier, wo eine Dame namens Freud, analog zum James Bonds „M“, das Sagen hat. Viele durchaus originelle Ideen und einige nette Gags, die sich im Endeffekt jedoch leider nicht zum großen Ganzen fügen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 19.12.2019