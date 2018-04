Geld allein ist es ja auch nicht

Anzeige

Wann ist eine Familie glücklich? Eine Frage, die nicht leicht zu beantworten ist. Der zehnjährige Matti weiß nur eins: Seine Familie, die in Hamburg lebt, ist ziemlich unglücklich: Der Vater möchte lieber Spieleentwickler als Busfahrer sein, die Mutter ärgert sich immer wieder über ihren aufbrausenden Chef. Und Matti? Der wünscht sich nichts sehnlicher, als einmal im Leben in die finnische Heimat seines Vaters Sulo zu reisen – doch dafür fehlt der Familie das Geld.

Als Matti und sein kleiner Bruder Sami die Erwachsenen auch noch beim Lügen erwischen („Ein bisschen Flunkern ist nicht schlimm“) reicht es dem Jungen: Er beschließt, dem Glück ein wenig nachzuhelfen und erfindet einen Lotteriegewinn – ein Traumhaus in Finnland.

Regisseur Stefan Westerwelle, der zusammen mit Ingo Schünemann auch das Drehbuch verfasste, ist mit „Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums“ eine turbulente Familienkomödie mit Tiefgang gelungen. Die fast philosophische Geschichte nach der erfolgreichen Romanvorlage von Salah Naoura erzählt einfühlsam von den Problemen einer modernen Großstadtfamilie, die alles richtig machen will – und doch an Lebenslügen und falsch verstandener Rücksichtnahme beinahe scheitert. Dem Einfallsreichtum von Matti ist es zu verdanken, dass die Familie doch noch die Kurve kriegt und schließlich das Glück in Finnland findet.