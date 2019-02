Gerissen und ohne Gewissen

Jia Zhang-Ke, 1970 in Fenyang, Stadt der Provinz Shanxi, geboren, gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Filmemacher Chinas. Der Ex-Kunststudent, der sein Handwerk an der Beijing Film Academy erlernte, wurde vielfach ausgezeichnet, für „Still Life“ gewann er 2006 den Goldenen Löwen in Venedig, 2013 wurde er in Cannes für sein Drehbuch zu „A Touch of Sin“ prämiert.

An der Schwelle zwischen Fiktion und Dokumentation bewegen sich seine Werke, er gilt als hellsichtiger Chronist der gesellschaftlichen Verwerfungen seiner Heimat, was vor allem zu Anfang seiner Laufbahn immer wieder zu Problemen mit den Behörden führte. Heute kann er – seinem internationalen Ruf geschuldet – recht frei arbeiten und nutzt diesen Umstand, um im Subtext von den sozialpolitischen Gegebenheiten im sich rapide verändernden Reich der Mitte zu berichten.

Seiner Ehefrau Zhao Tao („Venezianische Freundschaft“) hat er in „Asche ist reines Weiß“ erneut die Hauptrolle übertragen, in „Unknown Pleasures“ oder „Still Life“ war sie bereits mit von der Partie. Einige ihrer Liebesszenen, die damals dem Schnitt zum Opfer fielen, inspirierten ihn zu seinem aktuellen Skript: „Als ich mir diese Szenen wieder angeschaut habe, sind die zwei Charaktere, die sie gespielt hat, irgendwie in meinen Gedanken verschmolzen. In meiner Vorstellung ist diese Frau in meiner Heimatstadt geboren und aufgewachsen, in einer Bergbauregion im Nordwesten Chinas. Ihr Name ist Qiao und sie verliebt sich in Bin (Liao Fan), einen einflussreichen Gangster, der der Jianghu, einer Art Mafia, angehört. Die Liebe und der Schmerz der beiden eröffnen die Story.“

Figuren, die lieben und hassen

Qiao, die aus einfachen Verhältnissen stammt, ergibt sich Bin bedingungslos, genießt den Respekt, den man ihr als Partnerin eines Bandenchefs entgegenbringt. Eines Tages werden die beiden von einer rivalisierenden Bande angegriffen. Qiao greift zur Waffe, rettet ihm das Leben – und wird zu fünf Jahren Haft verurteilt, nicht zuletzt, weil sie dessen Beteiligung an der Tat verschweigt. Nach ihrer Entlassung begibt sie sich auf die Suche nach Bin, ihre Gefühle ihm gegenüber sind ungebrochen. Doch der Geliebte, der inzwischen ein erfolgreicher Unternehmer geworden sein soll, lässt sich verleugnen, bleibt verschwunden. Hinzu kommt, dass Qiao das Land, das sie durchquert, kaum wiedererkennt …

Einen Kriminalthriller, einen Gangsterfilm, mag man ob dieses Inhalts vermuten, ein Blick in den Trailer legt diese Vermutung obendrein nahe. Doch diese Ebene interessiert den Regisseur nur peripher. Der Originaltitel „Jiang hu er nü“ bringt die Handlung auf den Punkt. Das chinesische Wort „Er nü“ bezeichnet Personen, die es wagen, zu lieben und zu hassen. „Jiang hu“ wiederum, übersetzt „Flüsse und Seen“, evoziert Bewegtheit, tiefe Emotionen und reelle Gefahren. Wenn man beide Begriffe zusammennimmt, kommt man auf Individuen, die es wagen, gegen den Strom zu schwimmen. Sprich: Das Filmpaar verweigert sich den Regeln und den Konventionen, widersetzt sich der orthodoxen Ordnung.

Was einen direkt zur Biografie von Jia Zhang-Ke bringt. Denn die Geschichte spiegelt seinen Karrierebeginn, als es riskant war, Filme zu machen, in denen man über (eigene) Probleme sprach und damit den Staat kritisierte. Er präzisiert: „Ich habe mich ans Schreiben gemacht, als ob ich über meine eigene emotionale Reise berichten würde. Über meine verlorene Jugend, meine Zukunftsfantasie, zu leben, zu lieben und frei zu sein.“

Elliptisch und spannend wird erzählt, voller Sprünge, das Dazwischen muss man sich dazu denken. Nicht die Ereignisse stehen im Mittelpunkt, vielmehr die Reaktionen der Figuren. Es gilt, ihnen ins Gesicht zu schauen, zu sehen, wie sie den Boden unter den Füßen verlieren und krampfhaft versuchen, wieder Tritt zu fassen. Keine einfache, gefällige Produktion, die zwar bekannte Genregepflogenheiten nutzt, im Kern jedoch tiefer zielt.

