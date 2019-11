Großes Kino aus China

Auf den am Wegrand liegenden Schulranzen lacht strahlend die Micky Maus. Und Spaß haben auch die Jungen am Rand des weiten Stausees irgendwo in China in der ersten Einstellung des Films. Doch bald kommt es zur Katastrophe: Einer der Spielenden, der zurückhaltende Xingxing, den sein Freund Haohao erst zum Baden überreden musste, liegt leblos im Wasser.

