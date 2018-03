Haneke spricht über seine Lieblingsfilme

Anzeige

Michael Haneke („Funny Games“, „Das weiße Band“) gilt als einer der bedeutendsten Filmemacher der Gegenwart – vom 7. bis 31. März zeigt das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt Werke, die den österreichischen Regisseur nach eigenen Aussagen in seiner Arbeit besonders geprägt haben. Zu jeder Vorführung erscheint Haneke selbst auf der Leinwand. In Videobotschaften erklärt er dem Kinopublikum die Hintergründe seiner Auswahl, wie das Filmmuseum gestern mitteilte.

Ausgewählt hat Haneke Filme von Meistern des europäischen Kinos wie Andrej Tarkovskij, Robert Bresson, Jean Renoir, Roberto Rossellini, Alexander Kluge. Am 15. März kommt Haneke persönlich ins Filmmuseum, um seine Auswahl und Filmarbeit zu erklären.