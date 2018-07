Havana – Mon Amour

Anzeige

Lehrstück über Kuba

Über Umwege landen die Aufnahmen beim bestens vernetzten (Drogen-)Gangster „El Hormigueo“ (Philipp Hochmair), der von den erotischen Szenen angetan ist und sofort ein gutes Geschäft wittert. Victor Hugo soll ihm regelmäßig weiteres pikantes Material liefern – gegen gutes Geld versteht sich. . . Was leicht zu einer typischen Räuberpistole hätte verkommen können, entpuppt sich als reflektiertes, melancholisches Drama, das ohne Kitsch, Klischees und laute Töne auskommt. Man wird Zeuge einer zärtlichen, nie spekulativen Wiederannäherung, die den beiden Protagonisten vergessen hilft, dass einer von ihnen sterbenskrank ist. Fleisch wird gekauft, Eis geschleckt, ausgegangen. Ganz beiläufig erfährt man viel über das damalige Kuba und seine Bewohner. Aus dem Off räsoniert Victor über Land und Leute, beschwingte Son-Rhythmen sind zu hören. Auf den Schultern der beiden besonders in Sachen Körpersprache und Mimik ausdrucksvollen Hauptdarsteller, dem Laien Knight und der in ihrer Heimat nicht zuletzt durch ihre Theaterauftritte bekannten Lynn („Papa Hemingway in Cuba“), ruht das angenehm zurückhaltend erzählte Werk. Der Filmemacher wurde hierfür letztes Jahr auf den Filmfestspielen von Venedig in der Sektion „Giornate degli Autori“ mit dem Regiepreis bedacht.

