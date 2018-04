Heftiger Krawall im All

Teile der Avengers in Aktion (vorne v.l.): Sebastian Stan (White Wolf), Don Cheadle (fliegend: War Machine), Scarlett Johansson (Black Widow), Chris Evans (Captain America), Mark Ruffalo (Hulk), Danai Gurira (Okoye), Anthony Mackie (fliegend: Falcon) und Chadwick Boseman (Black Panther). © Walt Disney Germany

Nun also „Avengers: Infinity War“, der 19. im Marvel Cinematic Universe angesiedelte Spielfilm, Fortsetzung von „Marvel’s The Avengers“ (2012) und „Avengers: „Age of Ultron“ (2015). Die Werbeabteilung des Verleihs preist das Spektakel als den „ultimativsten und tödlichsten Showdown aller Zeiten“ an. Für die Avengers und ihre Alliierten gilt es diesmal, den mächtigen Thanos (Josh Brolin) zu

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3633 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.04.2018