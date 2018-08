Hellsichtig, böse, komisch

„Die Story klingt zu verrückt, um wahr zu sein! Doch der Shit ist echt passiert…“ Selten hat die Werbezeile eines Verleihs so gut gepasst – und auch den Ton getroffen – wie hier. Die Rede ist von „BlacKkKlansman“, der neuen Arbeit von Spike Lee, für die er jüngst in Cannes mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet wurde. Immer wieder zitiert er in Dialogen seinen Intimfeind Donald Trump, sogar in dokumentarischem Material lässt er ihn kurz auftauchen. Das ist insofern überraschend, als die Arbeit in den 1970er-Jahren angesiedelt ist, in einer Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche, von Bürgerprotesten und Studentenunruhen.

Lose auf den Memoiren von Ron Stallworth basiert sie, der als erster dunkelhäutiger Kriminalbeamter einen Posten in Colorado Springs übernahm. Klassisches Spike-Lee-Terrain, der regelmäßig das (gelinde gesagt schwierige) Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß thematisiert, ob in „Do the Right Thing“, „Malcolm X“ oder „Get on the Bus“. Er ist der (Kino-)Vorkämpfer für afroamerikanische Belange, furchtlos legt er den Finger in Wunden und schießt dabei manchmal übers Ziel hinaus – was man ihm verzeiht, hat er doch mit seinen Angriffen und Thesen im Prinzip stets recht. Mit einer virtuosen Montage über das Bild der Schwarzen im US-Kino steigt er ein – berühmte Szenen aus Klassikern wie „Vom Winde verweht“ oder D.W. Griffiths Stummfilm „Die Geburt einer Nation“ sind zu sehen. Rassismus pur. Schon da ist klar, dass in der Folge keine Gefangenen gemacht werden. Entsprechend fackelt auch Held Stallworth, das Haar zum Jimi-Hendrix-Afro frisiert, cool gespielt von Denzel Washingtons Sohn John David, nicht lange. Kaum sitzt er am Schreibtisch, ruft er schon beim lokalen Ku-Klux-Klan-Ableger an. Er gibt vor, eingefleischter Extremist zu sein.

Hasserfüllte Geheimbündler

Tatsächlich gelingt es ihm, in den inneren Kreis vorzudringen. Er imitiert die Sprache der hasserfüllten Geheimbündler so überzeugend, dass er bald das Vertrauen ihres Anführers David Duke (erschreckend: Topher Grace) gewinnt. Als die Undercover-Mission komplexer wird, übernimmt Stallworths Kollege Flip Zimmerman (Adam Driver) Rons Rolle in den persönlichen Treffen. Dort erlangt er Insiderwissen über einen Anschlag. Gemeinsam machen sich die Cops unter Führung ihres Chefs (Robert John Burke) daran, die Organisation zu Fall zu bringen.

Ein Polit-Thriller, ein Ausflug in die Geschichte, der beweist, wie wenig sich in den letzten 40 Jahren in Sachen Gleichberechtigung verändert hat. Didaktisch geht der Filmemacher vor. Springt nach dem Drehbuch von Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott und Lee zwischen drei Gruppen – den Polizisten, Anhängern des Klans und Black-Power-Aktivisten, angeführt von der attraktiven „Sister“ Laura (Patrice Dumas), der Ron den Hof macht – hin und her. Drei Welten werden gezeigt: pragmatisch die Exekutive, verbohrt, verklemmt die militanten Hinterwäldler, hipp und clever die Schwarzen.

Schwarzweiß-Malerei? Ja, aber trefflich. Die Frage nach der Identität wird gestellt, nach (Eigen-)Verantwortung, Wurzeln und Beweggründen. Ohne erhobenen Zeigefinger! Nie vergisst der Regisseur, dass Film vor allem unterhalten soll, spannende Momente wechseln sich mit witzigen ab. Die Versatzstücke eines Krimis oder Dramas kommen ebenso zum Einsatz, wie jene des Blaxploitation-(Sub-)Genres - siehe „Shaft“ oder „Superfly“. Eine Farce, bei der einem das Lachen im Halse steckenbleibt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018