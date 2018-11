Hexensabbat und RAF

„Suspiria“, wieder eine Neuauflage, in diesem Fall von Dario Argentos gleichnamigem Meisterwerk von 1977. In diesem Jahr ist das Remake von Luca Guadagnino („A Bigger Splash“) angesiedelt, den Stoff hat er aus dem (einst) eher verschlafenen Freiburg ins pulsierende West-Berlin verlegt. Die Stimmung in der Stadt ist angespannt, die Studenten gehen auf die Barrikaden, die Rote Armee Fraktion (RAF) hat dem Staat den Krieg erklärt.

Bomben explodieren, Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer wird entführt und ermordet, in Stammheim begehen die Terroristen Andreas Baader, Gudrun Ennslin und Jan-Carl Raspe in ihren Zellen Selbstmord – unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen.

Schon die ersten Aufnahmen machen klar, dass der italienische Regisseur, der sich Jahre lang mit diesem Projekt beschäftigte, mehr als nur einen gradlinigen Horrorfilm im Sinn hatte. Die jüngere deutsche Geschichte setzt er, nach dem Drehbuch von David Kajganich („True Story“), in einen direkten Zusammenhang mit seiner Story. Alles Übel resultiert aus dem Zweiten Weltkrieg und dem „Deutschen Herbst“. Die Spätfolgen sind Albträume und Neurosen, denen der trauernde Psychiater Josef Klemperer auf der Spur ist, dessen Frau im Konzentrationslager ermordet wurde. Die Hölle auf Erden ist in diesem Fall eine Ballettschule, die Helena-Markos-Compagnie, die von drei geheimnisvollen Frauen, gespielt von Tilda Swinton, Ingrid Caven und Angela Winkler, geführt wird.

Zur Prima Ballerina steigt bereits kurz nach ihrem ersten Vortanzen die ambitionierte Susie Bannion, gewohnt freizügig interpretiert von Dakota Johnson („Fifty Shades of Grey“), aus Ohio auf, während eine ihrer Kolleginnen verschwindet – nachdem sie die Leiterinnen der Institution bei Klemperer der Hexerei bezichtigt hat… Schwer nachvollziehbar ist der Plot um die drei mächtigen „Mütter“, die durchaus Reinkarnationen des Teufels sein könnten. Eine klare, nachvollziehbare Handlung – sie ist in sechs Kapitel und einen Epilog aufgeteilt – gibt es nicht, dem Zuschauer bleibt es über weite Strecken überlassen, Figuren und Zusammenhänge zu deuten.

Suggestiv geht der Filmemacher vor, nutzt und variiert bekannte Genremotive, arbeitet mit Spiegeln und Spiegelungen, springt in der Zeit vor und zurück. So lange bis man den Überblick verliert. Look und Stil werden bei diesem vieldeutigen Vexierspiel wesentlich mehr Wert zugemessen als dem Inhalt. Eine gedeckte Farbpalette nutzt der thailändische Kameramann Sayombhu Mukdeeprom („Uncle Boonmee erinnert sich an seine früheren Leben“) für seine 35-mm-Bilder, furchterregend und düster ist der von Radiohead-Sänger Thom Yorke komponierte Score.

Langsam wird die Spannung aufgebaut, die schließlich in Aggressivität umschlägt. Um Macht, Manipulation und Unterdrückung geht es erneut, ums Ringen zwischen Gut und Böse. Der Sieger dabei? Das bleibt beim finalen Hexensabbat offen.

Zwei weitere Teile sind offensichtlich angedacht, das könnte den Zugang zum Werk erleichtern. Zunächst aber muss man sich damit zufrieden geben, was einem dieses Okkult-Spektakel mit seinen Anleihen bei Ingmar Bergman, Luis Buñuel und Roman Polanskis „Rosemaries Baby“ bietet: viel Blut, verdrehte Hälse, luftige Tutus, gute Darsteller - allen voran die stets überzeugende Swinton („Orlando“) in einer Dreifachrolle – und überragende Tanznummern, einstudiert vom renommierten belgischen Choreografen Damien Jalet, der sich dazu sichtlich vom kraftvoll-rohen Stil Pina Bauschs hat beeinflussen lassen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018