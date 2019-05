„High Life“ bietet düsteres Drama

Ein Mann, ein Baby und die Unendlichkeit des Weltalls. „Twilight“-Vampir Robert Pattinson zieht es hoch hinaus – und in menschliche Untiefen. In dem düsteren Science-Fiction-Drama „High Life“ spielt er einen zum Tode verurteilten Häftling, der die Todesstrafe gegen eine heikle Weltall-Mission eintauscht. Die Aufgabe: Zum Schwarzen Loch fliegen und die Energie dort irgendwie nutzbar machen. „High Life“ ist der erste englischsprachige Film der französischen Regisseurin Claire Denis und wurde größtenteils in Köln gedreht. Juliette Binoche ist als Ärztin und Lars Eidinger als Raumschiff-Kapitän zu sehen. dpa

