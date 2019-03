Horror des Verdrängten

Der wahre Feind, kommt er von außen oder steckt er in uns selbst? Eine Frage, mit der sich auch der Horror-Thriller „Wir“ auseinandersetzt. Nach seinem oscargekrönten Kinodebüt „Get Out“ von 2017 hat US-Regisseur Jordan Peele nun nachgelegt, in den Hauptrollen mit Lupita Nyong’o und Winston Duke. Als Ehepaar Gabe und Adelaide Wilson fahren sie mit ihren zwei Kindern in den Urlaub. Doch die Ferien geraten zum Horrortrip, als vier Gestalten in roten Anzügen vor dem Ferienhaus auftauchen. Das Schockierende: Sie sehen genauso aus wie die Wilsons und sind voller Mordlust.

Wahnsinn in den Augen

Wie schon in „Get Out“ verbindet Peele mit „Wir“ eine Kritik an der Gesellschaft. Dieses Mal geht es um den fehlenden Willen, sich eigenen Fehlern und Dämonen zu stellen und lieber die Schuld bei anderen zu suchen, bei Fremden. Doch wer genau hinsieht, erkennt: Die Monster stecken in uns. Peele erweckt diese Ungeheuer zum Leben, als Doppelgänger. In „Wir“ gleichen sie ihren Vorbildern nur äußerlich. Der Kern des Menschlichen fehlt ihnen. An Stelle einer Seele blitzt Wahnsinn in ihren Augen.

Peele lockert das Szenario immer wieder mit einer Mischung aus Satire und Humor auf. Kurze Atempausen, bevor das Grauen wieder Fahrt aufnimmt. Eine kleine Einschränkung gibt es. Die Doppelgänger sind am Ende nicht nur ein Problem der Wilsons. Das verschiebt den Film hin zu einer Art Zombieapokalypse und lässt ihn so weniger persönlich wirken. Atemberaubend spannend ist „Wir“ aber dennoch. Und unglaublich blutrünstig.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.03.2019